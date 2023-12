Espèces envahissantes, poulet bio, guerre, gramoun et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 décembre 2023 : - Espèces envahissantes, ennemies numéro un de la flore endémique - Au Tampon, on produit du poulet bio péï - Combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne dans le sud de Gaza -Un comité des usagers mis en place pour construire la politique "Grand âge" du Département - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps nuageux pour ce jeudi

Espèces envahissantes, ennemies numéro un de la flore endémique

Alors que de nombreuses espèces endémiques sont en danger à La Réunion, le Conservatoire botanique national de Mascarin alerte sur l'ennemi numéro un de la flore : les espèces invasives. Introduites par l'homme pour leur grande majorité, elles représentent une menace importante pour plus de 160 espèces de plantes. Et les efforts pour endiguer les dégâts causés par les espèces envahissantes peinent à endiguer le problème (Photo sly/www.imazpress.com)

Au Tampon, on produit du poulet bio péï

La production et la commercialisation du poulet bio péï du Tampon ont officiellement été lancées ce mercredi 6 décembre 2023. À cette occasion, Jean-Bernard Hoarau, gérant de la Ferme bio de Terrain Fleuri a ouvert les portes de son élevage dévoilant les dessous de son travail mais aussi les difficultés à promouvoir les produits biologiques sur notre île.

Combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne dans le sud de Gaza

Les combats se sont intensifiés mercredi dans le sud de la bande de Gaza entre le Hamas et l'armée israélienne, parvenue au cœur de la grande ville de Khan Younès, les habitants et les déplacés palestiniens tentant de s'abriter des bombardements meurtriers.

Un comité des usagers mis en place pour construire la politique "Grand âge" du Département

Pour construire sa future politique "Grand-Âge", qui devra répondre au défi du bien vieillir à La Réunion, le Conseil départemental a créé ce mercredi 6 décembre 2023 un "Comité des usagers", qui permettra de recueillir l’expertise des personnes âgées et de leurs aidants. La mise en place de ce comité a été officialisée lors d’une réunion à l’Hôtel du Département.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps nuageux pour ce jeudi

Ce jeudi 7 décembre 2023, Matante Rosina laisse ses lunettes de soleil chez elle mais amène plutôt son parapluie pour aller faire sa petite marche quotidienne sur le sentier littoral. Le ciel est menaçant surtout sur le nord et l'est de l'île. Dans l'après-midi, les nuages se développent rapidement dans les Hauts et débordent sur les côtes apportant avec eux des averses.