Plage, immigration, 20 désanm, distinction et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 décembre 2023 : - On pourra (peut-être) bientôt se baigner en baie de Saint-Paul - Macron défend la loi immigration malgré les fractures de son camp et l'indignation - La Réunion a célébré l'abolition de l'esclavage - Trophées de l'achat socialement responsable : la Maison de l’emploi du nord récompensée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps chaud et sec prévu pour ce jeudi

On pourra (peut-être) bientôt se baigner en baie de Saint-Paul

Les tests des filets de baignade dans la baie de Saint-Paul continuent, et les retours sont pour l'heure positifs. Si tout se passe bien, la baignade pourrait être autorisée courant 2024. La commune doit désormais passer la phase d’habilitation et d’agrément de baignade délivrée par l'Etat

Macron défend la loi immigration malgré les fractures de son camp et l'indignation

Dans l'émission télé "C à vous" Emmanuel Macron a vigoureusement défendu mercredi soir la loi controversée sur l'immigration, comme "un bouclier qui nous manquait". Cela malgré les critiques et les vives divisions qui secouent son camp, rejetant également les accusations de compromission avec l'extrême droite.

La Réunion a célébré l'abolition de l'esclavage

Ce mercredi 20 décembre 2023, La Réunion a célébré le 175ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Hommage, maloya, concerts, expositions, défilés ou encore feux d'artifices étaient organisés aux quatre coins de l'île. Retour en image sur cette journée pleine de festivités.

Trophées de l'achat socialement responsable : la Maison de l’emploi du nord récompensée

"La Maison de l’emploi du nord a été honorée par une mention spéciale du Jury aux Trophées de l’achat socialement responsable" écrit la Cinor ce mercredi 19 décembre 2023 dans un communiqué

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps chaud et sec prévu pour ce jeudi

Ce jeudi 21 décembre 2023, Matante Rosina ne sait plus comment faire pour supporter cette chaleur. Elle a essayé de laisser ses volets fermés mais èl i touf plis ankor ! Oté ! Et pour le ciel, il reste bleu pratiquement toute la journée sauf peut-être dans le sud où on peut recevoir quelques gouttes. Matante Rosina sent le petit vent chaud qui ne l'aide franchement pas. Et vous, quel temps chez vous ?