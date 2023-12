Pétards et animaux, colis, pandémie, pompe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 27 décembre 2023 : - Tradition bien-aimée et calvaire pour les animaux : les feux d'artifices créent (toujours) la polémique - Colipays : des clients recherchent (désespérément) leurs commandes de Noël - L'OMS appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaines pandémies - Sainte-Suzanne : une nouvelle pompe installée au stade en eaux vives - La pa Météo France la di, sé zot i di - Du ciel bleu le matin et un peu de pluie l'après-midi

Tradition bien-aimée et calvaire pour les animaux : les feux d'artifices créent (toujours) la polémique

Depuis ce dimanche soir, 24 décembre 2023, les petites annonces se multiplient sur les réseaux sociaux : des centaines d'animaux de compagnie manquent à l'appel dans leur foyer. Comme chaque année et comme le veut la tradition désormais, les feux d'artifices et autres pétards sont légions les soirs de réveillon. Mais derrière ces spectacles pyrotechniques particulièrement appréciés par les Réunionnais, beaucoup de souffrance animale se cache aussi. Au point où certaines associations et même des particuliers souhaiteraient voir cette tradition s'arrêter

Colipays : des clients recherchent (désespérement) leurs commandes de Noël

La colère grondait ce mardi 26 décembre 2023 chez les clients de Colipays. De nombreuses commandes, prévues pour le 23 décembre, ne sont jamais arrivées. Beaucoup ont fait le déplacement jusqu'aux locaux de Colipays, mais en sont ressortis sans savoir où étaient leurs commandes, ni quand elles arriveraient à bon port. Beaucoup regrettent le manque de communication de l'entreprise autour de ces dysfonctionnements.

L'OMS appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaines pandémies

Après avoir finalement mis un terme en 2023 à trois années de "crise, souffrance et pertes" liées au Covid, le monde doit se préparer correctement à de prochaines pandémies, a déclaré mardi Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS.

Sainte-Suzanne : une nouvelle pompe installée au stade en eaux vives

Le stade en eaux vives intercommunal (Sevi) de Sainte Suzanne sera équipé d'une pompe neuve, annonce la Cinor dans un communiqué publié ce mardi 26 décembre 2023. C'est une subvention de 283.000 euros financées par les fonds européens qui permet cette installation. Deux entrepôts seront également aménagés pour le stockage de matériels

La pa Météo France la di, sé zot i di - Du ciel bleu le matin et un peu de pluie l'après-midi

Matante Rosina a mis sa capeline et se dépêche de vaquer à ses occupations avant que le soleil ne soit trop fort ce mercredi 27 décembre 2023. C'est que notre gramoune a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il a va faire beau et chaud le matin. Il y aura peut-être un peu de pluie dans l'après-midi a aussi cru voir Matante Rosina, elle est contente car cela lui évitera d'arroser ses plantes. Et comment se passent les choses chez vous ?