Pharmacies, VTT, Gaza, accident mortel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 janvier 2024 : - Les pharmacies réunionnaises font toujours face à des pénuries - VTT descente : Léo Abella, le digne héritier d'un certain Florent Payet - Al Jazeera annonce que deux journalistes ont été tués dans une frappe israélienne - Saint-Pierre : choc frontal dans le secteur de Grand Bois, une personne décédée - Bilan routier : 13 conduites en état d'ébriété, 9 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et chaleur

Les pharmacies réunionnaises font toujours face à des pénuries

Plusieurs médicaments, tout particulièrement les antibiotiques, sont toujours en rupture de stock dans les pharmacies réunionnaises. Depuis un an désormais, les officines doivent composer avec une baisse drastique de leurs réserves d'antibiotiques, et trouver des moyens pour modifier les prescriptions de leurs patients quand cela est possible. Et aucune amélioration n'est en vue pour l'heure.

VTT descente : Léo Abella, le digne héritier d'un certain Florent Payet

Troisième de la dernière Mégavalanche à seulement 18 ans, Léo Abella a surtout gagné ses galons de grand espoir réunionnais de la discipline en prenant la troisième place des championnats du monde juniors de DH (descente) en 2023. Comme un certain Florent Payet, vice-champion du monde chez les juniors il y a bientôt vingt ans (2004), qui le voit déjà comme son digne héritier sur le circuit mondial Elite que le jeune Saint-Paulois intégrera en mai 2024.

Al Jazeera annonce que deux journalistes ont été tués dans une frappe israélienne

La chaîne de télévision Al Jazeera a déclaré dimanche que deux de ses journalistes palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur leur voiture dans la bande de Gaza, accusant l'armée israélienne de "cibler" les journalistes palestiniens.

Saint-Pierre : choc frontal dans le secteur de Grand Bois, une personne décédée

Sur la RN2 à Saint Pierre au niveau de l'échangeur Boissy, un accident en choc frontal entre deux véhicules s'est produit ce dimanche 7 janvier 2024. Une femme âgée de 94 ans est décédée. La circulation qui était interdite dans les deux sens entre l'échangeur de Terre Sainte et l'échangeur Asile est désormais rétablie informe le CRGT.

Bilan routier : 13 conduites en état d'ébriété, 9 permis retirés

Pour le week-end du 5 au 7 janvier 2024, 260 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 13 conduites en état d'ébriété et 5 sous stupéfiants ont été relevées. 9 permis ont été retirés. Ce dimanche 7 janvier, les gendarmes ont également réalisé une opération de contrôle à la plaine des sables. 12 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et chaleur

Matante Rosina a décidé de se faire une bonne tisane rafraichissante qu'elle va boire tout au long de cette journée du 8 janvier 2024. Il va faire aussi beau qu'hier mais plus chaud. Elle ne va pas sortir de chez elle et se planter devant son ventilateur. Cette chaleur écrasante ne lui donne envie de rien faire.