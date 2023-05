Pharmacies, violences intrafamiliales, Macron, Anthony Kavanagh et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 31 mai 2023 : - Pénuries de médicaments : les pharmacies de La Réunion fonctionnent "à flux tendu" - Violences intrafamiliales : il est (plus que temps) d'agir pour mettre fin à ce fléau - Macron recadre Borne qui a accusé le RN d'être "héritier de Pétain" - Don’t worry, be "Happy" ! : Anthony Kavanagh sur scène ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Pénuries de médicaments : les pharmacies de La Réunion fonctionnent "à flux tendu"

Spray nasale, lait infantile, amoxicilline, paracétamol… depuis plusieurs semaines, certains de ces médicaments sont difficilement trouvables dans les pharmacies de l'île. Il faut parfois même faire plusieurs officines avant de pouvoir en trouver. Une situation de "tension" des médicaments qui ne date pas d'hier mais qui persiste, que cela soit à La Réunion, ou dans l'Hexagone.

Violences intrafamiliales : il est (plus que temps) d'agir pour mettre fin à ce fléau

Ce mercredi 31 mai 2023, s'ouvrent – sous l'impulsion de l'État – les Assises des violences intrafamiliales. Durant une journée, l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, les élus du territoire, des universitaires, ou encore des professionnels de santé échangeront sur cette problématique et formuleront des préconisations concrètes. Mais rappelons-le, à La Réunion, quatrième département où l'on recense le plus de violences conjugales, c'est toute l'année, tous les jours, toutes les heures que des femmes, des enfants et des hommes sont victimes. À La Réunion, sur 11.208 victimes de violences en 2022, 1 personne sur 2 l’est au sein de la famille. En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.



Macron recadre Borne qui a accusé le RN d'être "héritier de Pétain"

Emmanuel Macron a affirmé mardi en Conseil des ministres qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite "par des arguments moraux", se démarquant ainsi d'Elisabeth Borne qui avait estimé que le Rassemblement national était l'"héritier de Pétain".



Don’t worry, be "Happy" ! : Anthony Kavanagh sur scène ce week-end

Six ans qu’Anthony Kavanagh n’avait pas remis les pieds à La Réunion… C’est chose faite cette semaine, à l’initiative de JDR Production. Le showman québécois se produit dans l’Ouest et dans le Sud avec un spectacle qui vous rendra tout simplement "happy". Attention, rires et bonne humeur garantis.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Matante Rosina assise sur sa chaise longue avec son chat Miyu sur ses genoux observe le ciel ce mercredi 31 mai 2023 et se dit que la journée va plutôt être bien ensoleillée. Quelques nuages devraient s'inviter dans les hauts du Nord et du Nord-Ouest de l'île, mais resteront accrochés sur les pentes sans déborder sur le littoral qui va conserver de belles périodes ensoleillées. L'alizé va désormais faire partie de notre quotidien pendant cette période hivernale et il est beaucoup plus présent sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre.