Tempête Eleanor, supermarchés, Edouard Philippe, Sakifo et météo

Tempête Eleanor : l'île semble "épargnée par une menace directe" indique Météo France

Ce mercredi 21 février 2024, la tempête Eleanor se trouvait à 890 km au nord-nord-est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers l'est-sud-est à une vitesse de 11 km/h. Dans les prochaines heures, " le système devrait incurver sa trajectoire vers le sud-sud-ouest en direction des Grandes Mascareignes". Eleanor devrait s'intensifier graduellement d'ici mercredi, jusqu'au stade probable de cyclone tropical", précisent les météorologues. Toutefois, étant donné les incertitudes importantes de trajectoire et d’intensité à moins de trois jours du passage d’Eleanor au plus près de La Réunion, une dégradation des conditions météorologiques sur l'île, provoquées par le cyclone, ne peut être exclue. En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique".

Grande distribution : quand les rayons des supermarchés de La Réunion se vident

Il y a quelques jours de cela, on se demandait où étaient passées les bouteilles d'eau à La Réunion. Mais désormais, ce sont aussi les produits frais et quelques conserves qui ont disparu des rayons. Pourquoi ? Les Réunionnais auraient-ils déjà dévalisé les rayons en prévision de l'arrivée d'Eleanor ? Si cela peut-être une des raisons, c'est surtout les pannes dans les usines de l'île et le conflit en mer rouge qui désorganisent l'acheminement des produits.

Edouard Philippe entame son deuxième jour de visite à La Réunion

Deuxième jour de visite pour Édouard Philippe ce mercredi 21 février 2024. L’ancien premier ministre et actuel maire du Havre est à La Réunion pour quatre jours pour "comprendre les problématiques de l’île", à trois ans de l’élection présidentielle - pour laquelle il ne cache pas ses ambitions. Pour cette deuxième journée, le président du parti Horizons participera à un entraînement de boxe à Saint-Denis, visitera le Grand port maritime, et s'en ira ensuite dans le sud pour y rencontrer les maires du Tampon et de Saint-Pierre.

20 ans de Saki-folie, ça se fête du 7 au 9 juin

Pour son vingtième anniversaire, Sakifo déroule un succulent plateau artistique. Des ingrédients de choix qu’on vous dévoile, pour une recette à la saveur inégalée et à consommer sans modération durant trois jours du côté de Ravine Blanche, à Saint-Pierre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Matante Rosina boit son café sur sa terrasse ce mercredi 21 février 2024 au matin, il fait beau mais elle sait que la météo va changer. En effet, cet après-midi, elle pense que les nuages vont se former et encombrer le ciel d'abord dans l'ouest et glisser au fur et à mesure vers le sud-est de l'île. Quelques gouttes peuvent tomber dans ces régions. Ailleurs le soleil s'accroche. Il va faire très chaud encore aujourd'hui.