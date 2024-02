Eleanor, prévisions, EPS, violences intrafamiliales et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 22 février 2023 : - Tempête Eleanor : un système qui tourne en rond... poussé par les alizés - Eleanor : La Réunion sous une influence pluvieuse et houleuse - Saint-Louis : des professeurs d'EPS se mobilisent pour dénoncer des installations sportives inadaptées - Violences intrafamiliales : le Département se dote d'un plan d'action - La pa Météo France i di, sé zot i di - Atash sintur mèt kaks : de bonnes rafales de vent attendues

Tempête Eleanor : un système qui tourne en rond... poussé par les alizés

La tempête Eleanor poursuit son drôle de chemin dans l'océan Indien et entre les îles des Mascareignes. Drôle parce qu'atypique de par sa trajectoire. Si à la différence des systèmes habituels, Eleanor - qui a pris naissance à l'est de Madagascar – est montée vers le nord, le météore semble-t-il a décidé de retourner vers son point de départ à l'issue de son parcours. Toutefois, rien n'indique encore que le météore sera intact lorsqu'il y arrivera.

Eleanor : La Réunion sous une influence pluvieuse et houleuse

Ce jeudi 22 février 2024, la tempête Eleanor se trouve à 675 km au nord-est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers l'est-sud-est à une vitesse de 20 km/h. "C'est ce jeudi que le météore doit Eleanor s'intensifier au stade de cyclone tropical", indique Météo France. À partir de vendredi elle devrait commencer à s'affaiblir pour se combler avant la fin du week-end. La Réunion est actuellement en pré-alerte cyclonique. Une alerte jaune fortes pluies sera activée à 14h dans le sud-est, tandis qu'une vigilance jaune vagues-submersions concernera les côtes sud-est et est.

Saint-Louis : des professeurs d'EPS se mobilisent pour dénoncer des installations sportives inadaptées

Ce jeudi 22 février, au collège Jean Lafosse à Saint-Louis, les professeurs d’EPS prévoient une "opération parasol" toute la journée afin de sensibiliser le Département sur leurs conditions de travail. Chacun est invité à venir avec son parasol ou son parapluie. Le Département répond de son côté, "lancer en 2024 un appel à projet pour couvrir ces plateaux sportifs avec des panneaux photovoltaïques"

Violences intrafamiliales : le Département se dote d'un plan d'action

Ce mercredi 21 février, le Département de La Réunion et ses partenaires institutionnels et associatifs ont signé le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales à l'égard des enfants. Une signature effectuée à l’occasion de la réunion de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE). "Un effort sans précèdent en matière de défense des enfants", annonce Cyrille Melchior, président du Conseil départemental. Un sujet majeur, quand on sait que chaque semaine en France un enfant meurt sous le coup de ses parents. En 2022, à La Réunion, parmi les 11 208 victimes de violences recensées, une sur deux a été maltraitée au sein même de sa famille (Photo : www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Atash sintur mèt kaks : de bonnes rafales de vent attendues

Matante Rosina est soulagé qu'Eleanor ne vienne pas nous rendre directement visite comme Belal. En tout cas, elle prévoit quand même de bonnes rafales de vent ce jeudi 22 février 2024. Sur les hauteurs, elles peuvent même aller jusqu'à 90 km/h. Et pour le temps en général, c'est plutôt nuageux et même pluvieux dans l'après-midi.