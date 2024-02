Permis de conduire, tentative de féminicide, IVG, Zanmari Baré et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 29 février 2023 : - Permis de conduire : la visite médicale obligatoire rejetée, une bonne nouvelle pour les gramoun isolés - Tentative de féminicide à Sainte-Marie, deux personnes évacuées au CHU - IVG dans la Constitution: la réforme franchit l'obstacle du Sénat, le Congrès réuni lundi - Maloya i sa kraz atèr pour les 10 ans de "Mayok Flér" - Plaine-des-Cafres : un Salon d'été pour la maison et le jardin - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans l'est et éclaircies ailleurs

Permis de conduire : la visite médicale obligatoire rejetée, une bonne nouvelle pour les gramoun isolés

Ce mercredi 28 février 2024, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la mise en place de visites médicales tous les 15 ans pour les détenteurs d'un permis de conduire. Mais ne l'a pas rendue obligatoire. Le texte a en effet été vidé de son contenu, et laisse donc cette décision à la discrétion des Etats membres. Une mesure qui existe d'ailleurs déjà dans quelques pays de l'Union européenne, mais pas en France. Sans mesure coercitive, pas sûr que le gouvernement ne s'aventure à faire voter une loi qui a reçu un accueil plus que mitigé, notamment chez les personnes âgées.

Tentative de féminicide à Sainte-Marie, deux personnes évacuées au CHU

D'après nos confrères de Réunion la 1ère, une tentative de féminicide serait survenue ce mercredi 28 février 2024 à Sainte-Marie. Un homme a tiré sur une femme, qui serait sa compagne, avant de retourner l'arme contre lui. Une information confirmée à Imaz Press Réunion par les force de l'ordre. Les deux personnes ont été évacuées au CHU de Saint-Denis.

IVG dans la Constitution: la réforme franchit l'obstacle du Sénat, le Congrès réuni lundi

L'inscription de l'IVG dans la Constitution a franchi mercredi son étape la plus délicate au Parlement avec le vote largement favorable du Sénat, évacuant les derniers doutes entourant l'adoption définitive de cette réforme historique lors d'un Congrès à Versailles convoqué dès lundi.

Maloya i sa kraz atèr pour les 10 ans de "Mayok Flér"

Il y a dix ans, "Mayok flèr", premier album solo de Zanmari Baré lui valait des louanges unanimes bien au-delà des frontières de La Réunion. En 2024, l’album fait l'objet d'une réédition, en double vinyle cette fois, augmenté d'un titre inédit, "Marizane" à découvrir samedi sur la scène du TPA où l’artiste se produira entouré de ses dalons de l’époque.

Plaine-des-Cafres : un Salon d'été pour la maison et le jardin

Du 2 et 3 mars et ensuite du 9 au 10 mars 2024, la commune du Tampon organise son salon d'été maison et jardin aux grands kiosques de la Plaine-des-Cafres. Au programme de cette neuvième édition : des conférences, animations et ateliers sont dédiés aux petits comme aux grands. L'entrée est gratuite

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans l'est et éclaircies ailleurs

Ce jeudi 29 février 2024, Matante Rosina entend le bruit de la pluie sur la tôle de sa case dans l'est. Ces petites averses vont disparaître au fil de la matinée. Ailleurs, le ciel est bien dégagé et le soleil s'accroche. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs et laissent échapper quelques petites pluies. Matante Rosina est soulagée parce que la chaleur est moins étouffante que ces derniers jours aujourd'hui