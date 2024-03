Leptospirose, Mafate, guerre, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 mars 2023 : - Leptospirose : appel à la prudence pour que la baignade en eau douce ne vire pas au cauchemar - Mafate : les habitants enclavés, l'accès au cirque très limité - Biden appelle le Hamas à un cessez-le-feu à Gaza, les négociations continuent au Caire - Saint-Pierre : un programme culturel riche pour la journée internationale des droits des femmes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus clément sauf dans l'est le matin

Leptospirose : appel à la prudence pour que la baignade en eau douce ne vire pas au cauchemar

Depuis le début de l'année à La Réunion, le nombre de personnes touchées par la leptospirose – maladie transmise par les rats – ne cesse d'augmenter. Santé publique France évoquant une épidémie "d'ampleur plus élevée que les deux dernières années". Par rapport à la même période en 2023, plus du triple des cas ont été déclarés à l'Agence régionale de santé (ARS). Si les travailleurs extérieurs sont particulièrement exposés, d'autres personnes qui ne pensent qu'à se rafraîchir, ne savent pas qu'ils sont également exposés à cette maladie. Et pourtant. De plus en plus de baigneurs en eau douce contractent la leptospirose.

Mafate : les habitants enclavés, l'accès au cirque très limité

Au cœur du Parc national de La Réunion, le cirque de Mafate situé sur la commune de La Possession est accessible exclusivement à pied ou par hélicoptère. Mais voilà, depuis le passage du cyclone Belal sur le département, les sentiers de randonnée ont fortement souffert. Arbres cassés, éboulis…, seuls deux sentiers pour accéder au cirque ont pu rouvrir. Une situation qui isole toujours plus les habitants et qui empêche les touristes de venir… sauf à venir par les airs, mais cela a forcément un coût. Un prix que les Mafatais ne peuvent pas débourser à chaque besoin de sortir du cirque.

Biden appelle le Hamas à un cessez-le-feu à Gaza, les négociations continuent au Caire

Le président américain Joe Biden a appelé mardi le Hamas à accepter un cessez-le-feu à Gaza avant le ramadan, espérant faire avancer les négociations en vue d'une trêve dans la guerre avec Israël qui ne pourront pas durer "indéfiniment", selon le mouvement islamiste palestinien.

Saint-Pierre : un programme culturel riche pour la journée internationale des droits des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le service culturel de la ville de Saint-Pierre programme plusieurs événements à compter de ce jeudi 7 mars 2024. Théâtre, projection vidéo... un programme riche et varié.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus clément sauf dans l'est le matin

Matante Rosina commence à regarder sa boule de cristal de bon matin. Et pour ce mercredi 6 mars 2024, elle voit que l'est est touché par quelques averses matinales. Ailleurs le temps est plus calme. Au fil des heures, les nuages montent progressivement vers les pentes, se densifient au fur et à mesure et envahissent l'intérieur de l'île. Il pourrait y avoir quelques averses mais elles seront moins intenses qu'hier. En fin d'après-midi, l'ouest pourrait être sous la pluie. Le vent va bien souffler surtout près de Saint-Joseph.