Trail, Rachelle, Ukraine, Zartizan Péi et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 13 mars 2023 : - Trail : un marché parallèle de revente des dossards - Rachelle, une jeune artiste réunionnaise prometteuse - L'Assemblée soutient largement l'accord avec l'Ukraine, sans le RN ni LFI - Zartizan Péi : rendez-vous ce samedi au port de plaisance de Saint-Gilles - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé

Trail : un marché parallèle de revente des dossards

Depuis quelques mois, le sujet de la revente illicite des dossards sur Internet anime le petit monde du trail. Certains coureurs rachètent en effet des dossards à des vendeurs, moyennant une somme d’argent, au mépris des règlements. Ce marché parallèle, souterrain, pose évidemment question en matière de sécurité, de responsabilité et d’assurances. Les organisateurs tentent donc de circonscrire le phénomène en créant des bourses de revente encadrées, qui sont officielles. Mais le phénomène persiste.

Rachelle, une jeune artiste réunionnaise prometteuse

Depuis son plus jeune âge, Rachelle, originaire de La Réunion a toujours eu la musique dans le sang. Après la sortie de son premier clip, cette jeune artiste a pris ses quartiers à Paris pour conquérir la capitale. Du haut de ses 23 ans, Rachelle, a quitté son île natale il y a plus d'un an pour poser ses bagages dans la capitale parisienne. Son objectif est clair : faire décoller sa carrière de chanteuse et saisir toutes les opportunités qui se présenteraient à elle.

L'Assemblée soutient largement l'accord avec l'Ukraine, sans le RN ni LFI

L'Assemblée nationale a apporté mardi soir un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, malgré l'abstention du RN et l'opposition de LFI, qui dénoncent les discours "va-t-en guerre" d'Emmanuel Macron.

Zartizan Péi : rendez-vous ce samedi au port de plaisance de Saint-Gilles

Ce samedi 16 mars, le port de Saint-Gilles accueille le marché artisanal "Zartizan Péi". Artisans passionnés, créations uniques, ambiance festive seront au rendez-vous, comme l'indique le communiqué du Territoire de l'ouest.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé

Matante Rosina promet un ciel dégagé ce mercredi 13 mars 2024. Dans les hauts, c'est le rituel, les nuages se forment et peuvent donner quelques averses dans l'après-midi. Le vent souffle toujours en rafales sur le sud de l'île. Elles peuvent atteindre les 70 km/h. Le mercure du thermomètre a tendance à baisser aujourd'hui.