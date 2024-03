Radar, tournage, cyberattaque, Ô Barachois et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 14 mars 2023 : - Radars tourelles : efficaces ou pas contre les accidents... là est la question - "En boucle", la série 100% péi quasiment en boîte - France Travail victime d'une cyberattaque : 43 millions de personnes "potentiellement" touchées - Saint-Denis : un dimanche ô Barachois sous le signe de la femme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et soleil

Radars tourelles : efficaces ou pas contre les accidents... là est la question

Depuis lundi 11 mars 2024, deux radars tourelles ont poussé comme des champignons sur le bord des routes de La Réunion. L'un à Saint-Denis, sur le boulevard Lancastel dans le sens est-nord, et le second à la Plaine-des-Palmistes. Ces premiers radars sont apparus en 2018, et sont globalement très peu appréciés des automobilistes. D'ici la fin de l'année, 16 autres seront prêts à surveiller notre vitesse. Plébiscités par les forces de sécurité et considérés par d’autres comme de vulgaires "pompes à fric", leur efficacité sur l'accidentalité interroge la population.

"En boucle", la série 100% péi quasiment en boîte

Clap de fin de tournage cette semaine pour "En boucle", une comédie fantastique 100% locale écrite à six mains par Sébastien Folin, Frédéric Journet, et Carole Lépinay et commandée par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Les huit épisodes de 20 minutes chacun aborderont les thèmes du vivre-ensemble et de l’inclusion de manière quelque peu décalée.

France Travail victime d'une cyberattaque : 43 millions de personnes "potentiellement" touchées

L'ex-Pôle emploi a admis avoir subi une cyberattaque qui pourrait avoir "potentiellement" exposé 43 millions d'inscrits. Les services publics français font face à une série d'attaques informatiques depuis plusieurs jours.

Saint-Denis : un dimanche ô Barachois sous le signe de la femme

Ce dimanche 17 mars 2024, de 15h à 19h, au Barachois, la ville de Saint-Denis organise son rendez-vous mensuel "Dimanche Ô Barachois". L'occasion, en ce mois de la femme, de célébrer la lutte des droits des femmes. Au programme, des spectacles, fresques, danse, village santé et espace marmaille.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et soleil

Le ciel est bien gris chez Matante Rosina dans l'est tôt ce jeudi 14 mars 2024. En regardant au loin, elle pense que la pluie arrose bien Sainte-Rose. Ailleurs, beaucoup de nuages se forment sur les premières hauteurs. En milieu de matinée , quelques gouttes se font sentir dans les hauteurs du sud et dans l'ouest. Sur les plages du Sud-Ouest et dans le Nord c'est le soleil qui prédomine. Le vent souffle toujours en rafales dans certaines régions.