Foot, marche pour la vue, base aérienne, surf et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 mars 2023 : - Football : Buteau en mission à la Saint-Louisienne - Étang-Salé : ils marchent pour montrer les difficultés des déficients visuels... que la société ne voit pas - Base aérienne 181 : atterrissage d'un Boeing P-8 Poseidon et un C-17 Globemaster III australiens - MEO Rip Curl Pro Portugal : Johanne Defay s'impose dans la 3e manche - La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin du soleil le dimanche

Football : Buteau en mission à la Saint-Louisienne

En février 2022, la Saint-Louisienne était rétrogradé administrativement en R3 sur recommandation de la DNCG. Arrivé un an plus tôt, Pascal Buteau n’a pas lâché le monument en péril du football local. Guidé par la passion, l’entraîneur a relevé ses manches et remis les Verts sur les rails du succès, grâce à deux montées successives. De retour en R1, il espère stabiliser le club à ce niveau, en dépit d’un budget modeste. Et aspire même à le voir renouer avec les premiers rôles.

Étang-Salé : ils marchent pour montrer les difficultés des déficients visuels... que la société ne voit pas

Ce dimanche 17 mars 2024 dans la forêt de l'Étang-Salé, a lieu la toute première marche pour la vue organisée à La Réunion. Fruit de l'association Valentin Haüy et du Lions club de l'île, cette mobilisation a pour objectif de récolter des fonds, mais pas que… Marche pour la vue, c'est sensibiliser aux atteintes visuelles, montrer aux voyants ce que les personnes déficientes visuelles ne voient pas et alerter les élus sur le chemin qu'il reste encore à parcourir pour l'inclusion de ces personnes porteuses d'un handicap. À La Réunion près de 15.000 personnes seraient atteintes de déficience visuelle, "mais c'est un chiffre difficile à comptabiliser car nombreux sont ceux qui restent dans l'isolement".

Base aérienne 181 : atterrissage d'un Boeing P-8 Poseidon et un C-17 Globemaster III australiens

Samedi 16 mars 2024, dans les alentours de midi, "un Boeing P-8 Poseidon et un C-17 Globemaster III australiens avaient atterri à la Base aérienne 181", décrit les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). Un équipage français et un équipage australien effectueront un vol conjoint dans le courant de la semaine dans le cadre d’une coopération allié, annonce les FAZSOI



MEO Rip Curl Pro Portugal : Johanne Defay s'impose dans la 3e manche



Johanne Defay a remporté ce samedi 16 mars 2024, le MEO Rip Curl Pro Portugal à Peniche, la 3e manche du circuit pro. Il s'agit de son 6e succès en 10 ans dans l'élite, le premier en Europe. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération Française de Surf

La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin du soleil le dimanche

Ce dimanche 17 mars 2024, Matante Rosina profite de la réapparition des éclaircies pour alé bat karé. Elle a prévu de faire le tour de l'île aujourd'hui vu le beau temps qui se profile. Et pour le vent, il se calme.