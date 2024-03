Vidéoprotection, cinéma, foot, musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 27 mars 2024 : - Vidéoprotection : vous pouvez être filmés mais pas affichés - "Médiateurs de cinéma" : des séances gratuites pour les moins de 25 ans - Amical: la France corrige le tir contre le Chili - Musique : "Mon temps", le nouveau titre de Manu Kdé cartonne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Vidéoprotection : vous pouvez être filmés mais pas affichés

Dans la rue, dans les commerces, les transports en commun, les immeubles… difficile d'échapper aux caméras installées. Et pourtant, certaines se veulent discrètes. Si dans la majorité des cas cela peut être pratique, notamment pour lutter contre la délinquance et se protéger, cela peut donner naissance à des dérives qui violent le droit à l'image.

"Médiateurs de cinéma" : des séances gratuites pour les moins de 25 ans

Alors que le cinéma attire toujours autant, les publics les plus sensibles restent les plus de 25 ans voire plus de 50 ans. Afin d'attiser l'envie du 7ème art chez les plus jeunes, deux séances de cinéma gratuites pour les moins de 25 ans ont lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre. La première aura lieu le samedi 6 avril dans le sud, tandis que dans le nord elle aura lieu le mercredi 10 avril. L’objectif est de leur donner l’envie de revenir dans les salles

Amical: la France corrige le tir contre le Chili

La victoire contre le Chili (3-2) ne fait pas oublier la déconvenue contre l'Allemagne (2-0), mais l'équipe de France a réagi, mardi à Marseille, pour son dernier match amical avant de se tourner vers l'Euro-2024.

Musique : "Mon temps", le nouveau titre de Manu Kdé cartonne

Pour sa toute nouvelle chanson, et première de l’année 2024, Manu Kdé a fait sienne une citation de Paolo Coelho célébrant l’importance d’accorder de son temps aux personnes chères à notre cœur. Un titre frais et planant aux couleurs locales qui respire la bonne humeur et l'amour…

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Matante Rosina pense que la matinée de ce mercredi 27 mars 2024 sera sous le soleil. Dans l'après-midi, comme à leur habitude, les nuages se forment sur les pentes. Dans les Hauts de l'île, les éclaircies sont moins présentes. Il est possible de sentir quelques gouttes de pluie suer les reliefs. Les températures restent stables pour aujourd'hui.