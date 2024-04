Saint-Joseph, Viry-Châtillon, place nette, Candice et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 avril 2024 : - Saint-Joseph : un deuxième individu interpellé pour le vol à main armée - Mort d'un adolescent à Viry-Châtillon: quatre jeunes mis en examen pour assassinat - Au moins 70 kg de cannabis découverts chez la maire d'Avallon dans l'Yonne - Candice et fortes pluies : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour dix communes - Contrôles routiers : 341 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Saint-Joseph : un deuxième individu interpellé pour le vol à main armée

Ce dimanche 7 avril 2024, un deuxième individu a été interpellé dans l'affaire du vol à main armée survenu le mercredi 3 avril dans une station-service de Saint-Joseph. Cet individu a été interpellé "dans le cadre de nouveaux faits de tentative de vol commis à Saint-Pierre dans la nuit de vendredi à samedi", indique le parquet de Saint-Pierre. Présence ce dimanche soir au juge des libertés et de la détention, il a été écroué. Le prévenu passera devant le juge en comparution immédiate ce lundi 8 avril 2024.

Au moins 70 kg de cannabis découverts chez la maire d'Avallon dans l'Yonne

La maire d'Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, a été placée en garde à vue après la découverte d'au moins 70 kg de résine de cannabis à son domicile, a-t-on appris de sources concordantes.

Mort d'un adolescent à Viry-Châtillon: quatre jeunes mis en examen pour assassinat

Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi après la mort de Shemseddine, 15 ans, tabassé jeudi devant son collège de Viry-Châtillon pour un différend impliquant la sœur de deux d'entre eux, a annoncé le parquet d'Evry.

Candice et fortes pluies : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour dix communes

Ce dimanche 7 avril 2024, l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour dix communes du département de La Réunion suite au passage de la tempête Candice et aux fortes pluies du mois de janvier a été publié au journal officiel (JO). Cet arrêté précise les communes et phénomènes naturels reconnus, les périodes de reconnaissance et les motivations des décisions adoptées.

Contrôles routiers : 341 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end



Les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 45 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2024 permettant de relever 265 infractions. Du côté des gendarmes, 76 infractions ont été relevées sur les 17 opérations de contrôle organisées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Ce lundi 8 avril 2024, le soleil met Matante Rosina de bonne humeur. Elle ne voit pas un nuage ni à l'horizon ni en montagne. Le ciel est totalement dégagé avec une température un peu plus douce. Elle profite de ce beau temps pour arracher les mauvaises herbes dans sa cour.