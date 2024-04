Papiers, tempête Pierrick, Salazie, cirque et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 avril 2024 : - Papiers dématérialisés : un portefeuille bientôt vide et une fracture numérique encore plus présente - Dans la Manche, deux personnes meurent noyées dans les grandes marées - Éboulement à Salazie : la route forestière du Haut Mafate fermée de 6h30 à 15h - Le Festival Cirk Pei revient à L'Etang-Salé - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps

Papiers dématérialisés : un portefeuille bientôt vide et une fracture numérique encore plus présente

De plus en plus, les Réunionnais vont devoir se passer de leurs papiers de façon matérielle. Qu'il s'agisse de la vignette verte depuis le 1er avril ou encore du permis. Si la vignette est désormais disponible pour les forces de l'ordre via un fichier des véhicules assurés (FVA), le permis lui sera dématérialisé sur France Identité. Des papiers qui sont les premiers du genre à être en ligne ne seront certainement pas les derniers. Toutefois, face à la hausse des cyberattaques, se pose la question de la sécurité de ces données en ligne.

Dans la Manche, deux personnes meurent noyées dans les grandes marées

Le drame malgré les appels à la prudence. Deux personnes sont mortes noyées mardi après s'être retrouvées isolées par la marée dans la Manche, durant un épisode de grandes marées également marqué par la tempête Pierrick, a annoncé la préfecture maritime. Selon la presse locale, il s'agissait de deux pêcheurs à pied, un homme et une femme tous deux âgés de 73 ans. Une troisième septuagénaire a pu être secourue dans un état grave.

Eboulement à Salazie : la route forestière du Haut Mafate fermée de 6h30 à 15h

La route forestière 13 du Haut Mafate à Salazie est fermé de 6h30 à 15h ce mercredi 10 avril 2024, indique la préfecture. Cet axe de circulation menant vers le Col des Bœufs rouvrira donc sur une voie dès 15 et le restera jusqu'au lendemain à 6h30. Ces fermetures ont été décidées pour permettre la poursuite des travaux de déblaiement et de sécurisation à la suite de l'éboulement qui a eu lieu ce vendredi

Le Festival Cirk Pei revient à L'Etang-Salé

Le chapiteau du Festival Cirk Pei se dressera au cœur de la forêt de l’Etang Salé, du 19 au 21 avril 2024, pour accueillir la cinquième édition de l'événement. Organisé par l'association "École de cirque peï", ce festival promet trois journées débordantes de spectacles, d'ateliers et de concerts, destinés aux petits comme aux grands.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps

Matante Rosina savoure son café coulé sur sa véranda ce mercredi 10 avril 2024. Le temps est bon, le ciel est bleu ce matin. Elle voit malgré tout quelques nuages sur les pentes de l'île mais rien qui ne vient gâcher le beau temps général. Dans l'après-midi, le ciel reste bleu même dans les cirques.