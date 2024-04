Oignons, Didier Robert, PSG, sénateurs et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 avril 2024 : - SOS : marmit kréol i rode partou zoignon pou fé kari - Affaire des emplois fictifs à la Région : troisième journée de procès à Champ Fleuri - Ligue des champions : exploit du PSG qui renverse le Barça et retrouve les demi-finales - Saint-Denis : huit sénateurs et sénatrices visitent le projet Renouvellement Urbain du Chaudron - La pa Météo France i di, sé zot i di - C'est presque l'hiver

SOS : marmit kréol i rode partou zoignon pou fé kari

Zoignon par-ci, zoignon par-là… Depuis plusieurs jours, La Réunion n'a plus que ce mot-là à la bouche. Tous se posent cette question : où sont passés mes oignons ? Komen mi fé mon kari ? Au marché, en grande surface, dans la rue, sur les ondes… l'oignon est le sujet de la semaine (avec Didier Robert). La Réunion va-t-elle donc devoir bientôt se passer de cet ingrédient imparable pour de bons petits plats ? Les Réunionnais devront-ils faire un rougail saucisse avec zoignons blancs ? C'est à craindre… car ce n'est pas de suite que La Réunion verra ses étals remplis et surtout à des prix corrects

Affaire des emplois fictifs à la Région : troisième journée de procès à Champ Fleuri

Troisième jour d'audience ce mercredi 17 avril 2024 pour l'affaire des emplois supposés fictifs au cabinet de la Région sous la présidence de Didier Robert. Ce mardi, le tribunal a cherche à comprendre le mécanisme de recrutement à la Région, pointé du doigt par la Cour des comptes dans un rapport de 2021. Didier Robert a notamment été appelé à la barre.

Ligue des champions : exploit du PSG qui renverse le Barça et retrouve les demi-finales

Battu (3-2) à l'aller, le PSG a réussi mardi l'exploit de renverser le FC Barcelone (4-1) en Catalogne grâce à Dembélé, Vitinha et surtout Mbappé, auteur d'un doublé, et retrouve les demi-finales de Ligue des champions, une première depuis 2021.

Saint-Denis : huit sénateurs et sénatrices visitent le projet Renouvellement Urbain du Chaudron



Dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain du CHaudron (RUCH), la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, était accompagnée de huit sénateurs et sénatrices, dont Audrey Belim, sénatrice PS de La Réunion, à l'initiative de cette visite, ce mardi 16 avril 2024. Durant cet après-midi, les sénateurs de l'Hexagone ont traversé le Chaudron, depuis le gymnase en construction, jusqu'au centre social, en passant par l'Ilot flamboyants, afin de découvrir plus en détail le projet urbain du quartier

La pa Météo France i di, sé zot i di - C'est presque l'hiver

Matante Rosina n'aime pas trop l'hiver normalement mais elle a tellement eu chaud ces derniers mois que cette petite fraicheur de ce matin la revigore et la met en pleine forme. En plus de cette petite baisse de température pour ce mercredi 17 avril 2024, elle prévoit du beau temps même dans les cirques. Dans l'après-midi, quelques nuages se baladent sur les pentes. Qui dit hiver dit alizé. Oui le vent va bien souffler aujourd'hui et pourrait atteindre 80 km/h en rafales.