Didier Robert, violences, Joy Dary, RN et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 avril 2024 : - Emplois présumés fictifs la Région : Didier Robert va être interrogé par le tribunal - Emmanuel Macron veut son "Grenelle" sur la violence des mineurs - Joy Dary signe "À l’aube" en collaboration avec Sskyron - Élections européennes : "Macron a flingué votre retraite, flinguez lui la sienne" - Saint-Denis : incendie dans un appartement de la SIDR, l'immeuble évacué - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mèt zot palto gran matin

Emplois présumés fictifs la Région : Didier Robert va être interrogé par le tribunal

Quatrième jour d’audience ce jeudi 18 avril 2024 au tribunal de Saint-Denis dans l’affaire des emplois supposés fictifs de la Région. Didier Robert, ex-président de la collectivité régionale et 10 autres personnes sont poursuivis. Mercredi, le tribunal a continué a décortiquer le mécanisme des embauches de conseillers techniques au conseil régional entre 2016 et 2024. Il ressort des débats que les salariés mis en cause entendus jusqu’à présent semblent tous avoir réellement travaillé au sein de la Région. Il reviendra au tribunal de déterminer si ce travail a été effectué au bénéfice de la collectivité ou au bénéfice politique de Didier Robert. Il ressort également des débats que les investigations menées par les enquêteurs de l’office de lutte contre la corruption semblent avoir été menées de manière complète, notamment en ce qui concerne la recherche des éléments de preuve d’emploi fictif ou pas.

Emmanuel Macron veut son "Grenelle" sur la violence des mineurs

En Conseil des ministres ce mercredi 17 avril, le président de la République a demandé le lancement d’une grande concertation sur les violences des mineurs.

Joy Dary signe "À l’aube" en collaboration avec Sskyron

Le nouveau single de Joy Dary "À l’aube" est une ode tropicale qui fait la part belle à la richesse du métissage. D’origine réunionnaise par sa mère, celle qui a déjà deux Sakifo à son actif, mène son petit bout de chemin de l’autre côté de la mer depuis 32 ans, de manière totalement autodidacte. Une rencontre des plus passionnantes, annonciatrice d’un EP intitulé "Fragments" à paraître le 26 avril.

Élections européennes : "Macron a flingué votre retraite, flinguez lui la sienne"

Dans moins de deux mois, aura lieu le scrutin pour les élections européennes. Depuis plusieurs semaines, les candidats ou partis font leur tour de France pour tenter de séduire l'électorat. Ce mercredi 17 avril, c'est Marine Le Pen du Rassemblement national qui pose le pied à La Réunion pour sa jeune tête de liste, Jordan Bardella. Marine Le Pen qui, lors des dernières élections présidentielles de 2022, était arrivée en tête des scrutins dans notre département

Saint-Denis : incendie dans un appartement de la SIDR, l'immeuble évacué

Ce mercredi 17 avril 2024, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la SIDR situé à Saint-Denis, à l’angle de la rue du général de Gaulle et de la rue Camp Jacquot, comme l'indiquent nos confrères de Clicanoo. Les habitants de l'immeuble ont été évacués. Le feu est désormais circonscrit

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mèt zot palto gran matin

Matante Rosina a sorti son palto ce jeudi 18 avril 2024. Ce matin, il fait bien frais. Les températures pourraient descendre jusqu'à 6 degrés dans les hauts et 20 degrés sur le littoral. Et quand on rentre dans l'hiver, l'alizé fait son retour et pourrait atteindre les 60 km/h en rafales. Le ciel est en général bien dégagé partout sur l'île, sauf dans l'est le matin qui connait quelques averses. Les cirques bénéficient également du beau temps.