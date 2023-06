Dons du sang, Wuambushu, rétro, Beatles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 juin 2023 : - Atteint de thalassémie, Tiago a besoin des dons de sang pour "survivre" - Saint-Denis : une marche contre l'opération Wuambushu - Fugues, réforme des retraites, plan logement, réforme des retraites et diabète - Pour les fans des Beatles, de "nouveaux" morceaux générés par l'intelligence artificielle - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin humide dans le Nord

Atteint de thalassémie, Tiago a besoin des dons de sang pour "survivre"

Il a seulement deux ans et demi. Et pourtant, depuis le début de sa toute jeue vie, Tiago n'a pas un quotidien facile. Tiago – un enfant plein de vie et de joie – est atteint de thalassémie. Une maladie génétique rare qui l'oblige à subir des transfusions sanguines toutes les trois semaines, et ce… jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour sensibiliser à cette pathologie que sa maman, Stacy Soobratty a décidé de partager son histoire. Une histoire, une vie pour qui le don du sang est indispensable. En ce samedi 10 juillet, où a lieu la grande collecte de don du sang de l'Établissement français de santé (EFS), il est utile de rappeler l'urgence vitale de ces dons

Saint-Denis : une marche contre l'opération Wuambushu

Une marche est organisée ce samedi 10 juin 2023 à Saint-Denis pour manifester contre l'opération Wuambushu, qui est toujours en cours à Mayotte. C'est à l'appel du collectif "Stop Wuambushu" que les associations opposées à cette opération sont invitées à l'ancienne mairie de Saint-Denis, à partir de 10 heures, pour protester contre cette opération d'expulsion et de démolition de bidonvilles.



Fugues, réforme des retraites, plan logement, réforme des retraites et diabète

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 mai 5 juin au vendredi 9 juin 2023 :

• Lundi 5 juin - Mal-être : la fugue est (parfois) la seule échappatoire pour les ados en souffrance

• Mardi 6 juin - La contestation sociale reprend du service contre la réforme des retraites

• Mercredi 7 juin - Plan logement : "pas de mesures magiques" et encore moins de "révolution" pour La Réunion

• Jeudi 8 juin - Réforme des retraites : gouvernement 1 - démocratie 0

• Vendredi 9 juin - Le lourd quotidien des enfants et des adolescents face au diabète



Pour les fans des Beatles, de "nouveaux" morceaux générés par l'intelligence artificielle

Lorsque les Beatles se sont séparés, il y a plus de 50 ans, le groupe légendaire a laissé ses fans sur leur faim. Mais avec l'intelligence artificielle, leur appétit est enfin partiellement satisfait.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin humide dans le Nord

Pour ce samedi 10 juin 20923, Matante Rosina prévoit une matinée un peu humide sur le Nord de l'île alors qu'ailleurs le ciel est dégagé. En milieu de journée, les nuages décident de s'orienter vers l'ouest et le sud lâchant parfois quelques pluies dans les Hauts. Le vent reste faible en intensité.