Fugues, réforme des retraites, plan logement, réforme des retraites et diabète

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 mai 5 juin au vendredi 9 juin 2023 : • Lundi 5 juin - Mal-être : la fugue est (parfois) la seule échappatoire pour les ados en souffrance • Mardi 6 juin - La contestation sociale reprend du service contre la réforme des retraites • Mercredi 7 juin - Plan logement : "pas de mesures magiques" et encore moins de "révolution" pour La Réunion • Jeudi 8 juin - Réforme des retraites : gouvernement 1 - démocratie 0 • Vendredi 9 juin - Le lourd quotidien des enfants et des adolescents face au diabète (Photo logement social flacourt photo rb/www.imazpress.com)

Le 25 mai 2023, la fondation Droit d'Enfance – qui gère le numéro d'urgence 116.000 Enfants disparus - a dévoilé un rapport qui recense 43.202 signalements de disparitions de mineurs en 2022. Dans 95% des cas, il s'agit de fugues. Un phénomène en inquiétante augmentation. La Réunion n'est pas épargnée. Chaque semaine, sur les réseaux sociaux, défilent les visages de ces jeunes portés disparus. Des jeunes qui, face au harcèlement, à un mal-être, n'ont trouvé que la fuite comme solution.

Ce mardi 6 juin 2023. Un mois après la dernière mobilisation qui avait peu rassemblé à La Réunion, l'intersyndicale se retrouve une nouvelle fois pour protester contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui intervient, alors que deux décrets ont d'ores et déjà été publiés aux Journal officiel, dont celui portant sur l'âge légal départ à la retraite de 62 à 64 ans, la mesure la plus controversée du texte. Une mobilisation qui intervient également deux jours avant le dépôt d'une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites. Un texte dont la substance première a été éliminée en commission. Pourtant, selon l'intersyndicale, "rien n'est écrit d'avance"… Reste à voir si la mobilisation sera au rendez-vous.

Ce lundi 5 juin 2023, Élisabeth Borne a dévoilé le plan 'logement". Restriction du prêt à taux zéro, fin du dispositif Pinel, soutien à la construction via le rachat de logements aux promoteurs par Action logement et la Caisse des dépôts… La cheffe du gouvernement a égrené les arbitrages de l'exécutif devant les groupes de travail du Conseil national de la refondation (CNR). Mais elle a prévenu, "il n'y a pas de mesure magique". C'est le moins que le puisse dire... Pour les professionnels de l'immobilier, du bâtiment et les bailleurs, ces annonces sont plutôt des "non annonces" qui ne changeront rien au fond du problème. La révolution n'est pas pour maintenant.

C'est ce jeudi 8 juin 2023 que se joue la dernière bataille pour l'abandon de la réforme des retraites, avec l'examen de la proposition de loi du groupe LIOT. Malheureusement, le match semble jouer d'avance, alors que l'on sait déjà que l'amendement concernant l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne sera pas examiné par l'Assemblée nationale. La macronie aura donc gagné cette bataille, après avoir sorti à peu près toutes les armes institutionnelles à sa disposition. Dommage qu'elle ait au passage détruit le peu de confiance que les Français avaient encore envers les politiciens.

Cette semaine du 2 au 9 juin 2023, a eu lieu la semaine nationale de la prévention du diabète. Une maladie qui touche 10% de la population, soit deux fois plus que dans l'Hexagone. Si 35% d'entre eux ont plus de 65 ans, qu'on ne s'y méprenne pas, les enfants et adolescents sont tout autant touchés par le diabète. Une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang et qui peut parfois avoir des origines alimentaires.