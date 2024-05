Choléra, Ascension, exposition, zoo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 mai 2024 : - Mayotte : un enfant de trois ans meurt du choléra - Ascension : le grand retour de messe au Maïdo après quatre années d'absence - Saint-Pierre : Pandakroo expose jusque fin mai à la galerie Very Yes - A Islamabad, l'ancien zoo désormais au service des animaux maltraités - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Mayotte : un enfant de trois ans meurt du choléra

L'épidémie de choléra à Mayotte a fait un premier mort, un enfant de trois ans, dans la commune de Koungou, ont annoncé mercredi la préfecture et l'Agence régionale de santé. Depuis mi-mars, 58 cas de choléra ont été recensés par les autorités sanitaires de Mayotte

Ascension : le grand retour de messe au Maïdo après quatre années d'absence

Ce jeudi 9 mai 2024 (deuxième jour férié de la semaine), les Réunionnais de confession chrétienne célèbrent l'Ascension. Une fête religieuse qui symbolise l'élévation au ciel de Jésus-Christ, quarante jours après sa résurrection. À cette occasion, la grand-messe du Maïdo sera de retour après quatre années d'absence. Elle sera présidée par Monseigneur Pascale Chane-Teng. De nombreux fidèles sont attendus

Saint-Pierre : Pandakroo expose jusque fin mai à la galerie Very Yes

Le concept artistique porté par Pandakroo décline des variations plastiques et esthétiques autour de cette figure centrale qu’est le panda. Mais pas que… Sa nouvelle exposition "Asobiba", inaugurée le 3 mai, est visible jusqu’à la fin du mois, à la galerie saint-pierroise Very Yes

A Islamabad, l'ancien zoo désormais au service des animaux maltraités

Avant, derrière les barreaux du zoo d'Islamabad, des éléphants neurasthéniques et des lions affamés tournaient en rond. Aujourd'hui, le site transformé par des amoureux des animaux aide d'anciennes bêtes de foire à se refaire une santé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Matante Rosina a eu un peu froid cette nuit dans sa tente de camping. Ce jeudi 9 mai 2024, le ciel se dégage le matin d'après elle. Elle va profiter de ce soleil généreux pour se balader aux alentours de son bivouac. Toute la journée, l'île devrait rester ensoleillée. Le vent souffle toujours aussi fort dans le sud sauvage ou encore sur la côte nord. En revanche, il faiblit dans les hauts.