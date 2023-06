Vaiselle jetable, baignade, Roland-Garros, Nuits des forêts et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 12 juin 2023 : - Malgré l'interdiction, la vaisselle jetable continue de s'incruster - Selon que vous soyez surfeurs ou baigneurs, vous pourrez aller à l'eau ou non - Roland-Garros: Djokovic se hisse au firmament avec 23 titres du Grand Chelem - Nuits des forêts : des balades nocturnes au coeur des espaces réunionnais - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée vous attend

Malgré l'interdiction, la vaisselle jetable continue de s'incruster

Nous vous en parlions sur Imaz Press en début d'année, depuis le 1er janvier 2023, les enseignes de restauration rapide devaient dire au revoir aux emballages jetables pour les repas consommés sur place. À l'époque, nous étions allés à la rencontre des fast-foods de l'île qui se retrouvaient face à quelques soucis de mise en place. Plusieurs mois après, ils sont nombreux à ne toujours pas proposer de vaisselle réutilisable

Selon que vous soyez surfeurs ou baigneurs, vous pourrez aller à l'eau ou non

Au fil du temps, les eaux en partie désertées de la côte ouest ont peu à peu retrouvé leurs surfeurs. Crise requin oblige, la baignade et les activités nautiques sont devenues fortement encadrées par des arrêtés préfectoraux successifs, et la mise en place de divers dispositifs pour assurer la sécurité chacun. Mais comme chacun a pu le remarquer, lorsque la vigie est absente et que les filets sont retirés, baigneurs et surfeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Si les premiers sont rapidement remis à l'ordre par les maîtres-nageurs présents sur la plage, les seconds ne sembler rencontrer aucune difficulté particulière pour se mettre à l'eau.

Roland-Garros: Djokovic se hisse au firmament avec 23 titres du Grand Chelem

Novak Djokovic est devenu dimanche à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem et ce n'est pas Casper Ruud, son adversaire en finale à Roland-Garros qui allait l'en empêcher: le Serbe s'est imposé 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.



Nuits des forêts : des balades nocturnes au coeur des espaces réunionnais

Depuis le 9 juin, les Nuits des Forêts se sont installées partout en France. Ce festival nature, est une invitation à (re)découvrir leur biodiversité et mieux comprendre leur importance. À La Réunion, deux soirées sont encore organisées les 16 et 17 juin au Piton Dugain à la plaine des Cafres et à la Raffinerie de Saint-Paul.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée vous attend

Matante Rosina regarde le ciel qui est d'un bleu éclatant ce lundi 12 juin 2023. Attendez-vous à une journée ensoleillée et radieuse avec un ciel dégagé du matin jusqu'au soir. Les températures seront agréables. Matante Rosina vous souhaite une excellente semaine !