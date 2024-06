BTP, politique, Melchior, législatives et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 14 juin 2024 : - Le BTP toujours dans l'impasse : la relance des chantiers se fera... ou ne se fera pas - Législatives: Attal dans "l'action", programme commun à gauche et guerre à droite - Législatives anticipées : Non, Cyrille Melchior ne sera pas candidat à Saint-Paul - Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours un peu de pluie dans l'est

Le BTP toujours dans l'impasse : la relance des chantiers se fera... ou ne se fera pas

Ce vendredi 14 juin 2024, a lieu la réunion de la dernière chance, la réunion des derniers accords, mises au point entre les différents acteurs du bâtiment. Au début prévue à la Chambre de commerce et d'industries, c'est à la préfecture que ce que les syndicats appellent "la réunion de crise" aura lieu à 9h30. Une réunion annoncée il y a deux semaines par le préfet de La Réunion pour tenter de sortir de la crise. Parviendront-ils à un accord ? C'est ce que chacun espère. Même si le préfet l'avait déclaré : "tout ne sera pas réglé en quinze jours." L'intersyndicale (salarié comme patronat) maintient de son côté la pression

Législatives: Attal dans "l'action", programme commun à gauche et guerre à droite

Gabriel Attal a lancé jeudi dans le Pas-de-Calais la campagne de la majorité présidentielle sur le terrain, promettant d'avoir dépassé la "sidération" de la dissolution, tandis que la gauche a abouti à un "programme de rupture" commun pour son "Nouveau Front populaire", loin des fractures persistantes à droite.

Législatives anticipées : Non, Cyrille Melchior ne sera pas candidat à Saint-Paul

Contrairement à ce que pourrait laisser croire un communiqué publié ce jeudi 13 mai 2024 par cinq opposants à la majorité municipale saint-pauloise, Cyrille Melchior, président du Département, n'est pas candidat dans la circonscription de Saint-Paul. Dans le texte publié dans la presse, Audrey Fontaine,Tristan Floriant, Guylain Moutama, Mélissa Palama-Centon et Patricia Hoarau appellent à " l’union de toute la droite sur la 2ᵉ circonscription de La Réunion derrière la candidature de Cyrille Melchior". Mais pour cela, "encore aurait-il fallu qu'ils demandent son avis à Cyrille Melchior" tacle un proche de la majorité départementale.

Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche

Le Mouvement Pour La Réunion et ses partenaires présentent ce jeudi 13 juin 2024 leurs candidats pour les législatives anticipées. Le PLR a décidé de lancer "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche. "La seule alternative dans le contexte d’éclatement de la droite et du délitement du parti présidentiel est l'alternative à gauche", a ajouté Huguette Bello. Une annonce qui intervient alors la plateforme réunionnaise de gauche s'est réunie au Port ce mercredi soir 12 juin 2024. Il s'agissait de trouver un accord pour des candidatures communes en vue des législatives anticipées du 30 juin du 7 juillet 2024

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours un peu de pluie dans l'est

Ce vendredi 14 juin 2024, Matante Rosina n'a pas encore mis le nez dehors mais elle entend les gouttes de pluie s'écraser sur la tôle de sa case dans l'est. C'est un temps mi-figue mi-raisin qui se profile. Pour les frileux, rassurez-vous, les températures remontent légèrement. Le vent diminue en intensité mais tout de même atteindre, en rafales, 70 km/h.