Baptême couteaux, idées sorties, rétro, Danemark et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 juillet 2024 : - Baptême couteaux à Saint-Pierre : une bénédiction pour les outils agricoles avant la campagne sucrière dans le sud - Des idées sorties pour ces vacances d'hiver austral - Locations, retraites, décrets, errance animale et Assemblée nationale - Au Danemark, des jardiniers sous-marins plantent du varech pour restaurer l'écosystème d'un fjord - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel sans nuages pour ce début de week-end

Baptême couteaux à Saint-Pierre : une bénédiction pour les outils agricoles avant la campagne sucrière dans le sud

Le baptême couteaux, l'une des plus anciennes traditions avant le démarrage de la campagne sucrière, a lieu ce samedi 20 juillet 2024 à Grand Bois, à Saint-Pierre. Pratiquée depuis de nombreuses décennies, cette cérémonie associe les habitants du quartier à ce moment de bénédiction des femmes, des hommes et des engins agricoles. Le baptême est suivie d’un défilé de tracteurs et de sharèt bèf ainsi que d'un concert du groupe Sega la canne sur l’avenue principale de Grand Bois

Des idées sorties pour ces vacances d'hiver austral

Les vacances continuent de bon train à La Réunion. L'hiver austral est bien en place, et les marmay et adolescents ont encore jusqu'à la mi-août pour profiter de l'île. Si, après deux semaines de congés, vous commencez à être un peu à court d'idée d'activités, Imaz Press Réunion vous en propose quelques unes pour tous les budgets.

Locations, retraites, décrets, errance animale et Assemblée nationale

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2024 :

• Lundi 15 juillet - Lorsque les locations saisonnières grignotent l'offre de logement et font grimper les prix

• Mardi 16 juillet - À La Réunion, des milliers de retraités sont sans ressources depuis des mois

• Mercredi 17 juillet - A quelques heures de quitter le pouvoir, le gouvernement publie à la chaine les décrets d'application de lois rétrogrades

• Jeudi 18 juillet - Errance animale : un fléau pas (encore) suffisamment pris au sérieux à La Réunion

• Vendredi 19 juillet - Assemblée nationale : l’alliance Macroniste - LR élit Yaël Braun-Pivet au perchoir et détourne le résultats des législatives

Au Danemark, des jardiniers sous-marins plantent du varech pour restaurer l'écosystème d'un fjord

Sous une tente le long d'un fjord dans l'ouest du Danemark, bénévoles et scientifiques s'affairent à préparer des plants d'herbes marines avant de les transférer dans l'eau pour restaurer l'écosystème de ce bras de mer fortement touché par la désoxygénation.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel sans nuages pour ce début de week-end

Pour Matante Rosina il n'y a toujours aucun signe de mauvais temps sur l'île, juste une belle lumière partout ce samedi 20 juillet 2024. Des nuages discrets apparaissent dans l'après-midi le long des pentes et se développent lentement au cours de la journée. Si vous aimez les randonnées, c'est le bon jour pour y aller, les hauts de l'île sont complètement dégagés.