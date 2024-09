Rappel de produits, Liban, retraites, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 septembre 2024 : - Consommation : lorsque les produits alimentaires sont rappelés, il est (presque) déjà trop tard - Première frappe israélienne sur Beyrouth depuis le 7 octobre, 109 morts au Liban en 24 heures - Retraites : 8.638 Réunionnais vont percevoir 50 euros de plus par mois - Contrôles routiers : 15 permis retirés et 177 infractions relevées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau lundi

Consommation : lorsque les produits alimentaires sont rappelés, il est (presque) déjà trop tard

Le 18 septembre 2024, au Carrefour de Saint-Benoît, des lots de cuisses de poulets vendus au rayon boucherie ont fait l'objet d'un rappel pour suspicion d'une présence de salmonelles. Une situation redoutée par les industriels et les revendeurs car l'intoxication alimentaire peut engendrer pour les consommateurs des problèmes de santé graves, pouvant aller jusqu'au décès. D'où le rappel des produits lorsqu'un problème de contamination est détecté. Mais entre la vente et le rappel, il se passe souvent beaucoup de temps. Les consommateurs ont déjà mangé le produit contaminé.

Première frappe israélienne sur Beyrouth depuis le 7 octobre, 109 morts au Liban en 24 heures

Une source sécuritaire libanaise a affirmé que l'armée israélienne avait mené lundi sa première frappe sur Beyrouth depuis un an d'échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, portant à au moins 109 le nombre de morts ces dernières 24 heures au Liban. Depuis l'aéroport de Beyrouth où il vient d'arriver, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué qu'un "deuxième compatriote" est mort au cours des frappes israéliennes qui visent le sud du Liban.

Retraites : 8.638 Réunionnais vont percevoir 50 euros de plus par mois

À compter du mardi 1er octobre 2024, près d'un million de retraités vont bénéficier de l'augmentation liée à la revalorisation de leur "petite pension". À La Réunion, cela concerne 8.638 bénéficiaires. Cette mesure, introduite par la réforme des retraites, concerne les retraités relevant du régime général qui perçoivent une retraite minimale. Bien qu’un premier versement ait été effectué en septembre 2023, les retraités qui ne l’ont pas encore perçu toucheront cette augmentation en septembre avec un rappel des sommes dues depuis septembre 2023.

Contrôles routiers : 15 permis retirés et 177 infractions relevées

La gendarmerie et la police ont effectué un total de 48 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre 2024. 177 infractions ont été relevées. Les gendarmes ont retirés 15 permis après avoir constaté différents délits

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau lundi

Matante Rosina ne prévoit pas de pluie pour ce dernier jour de septembre. Elle va avoir chaud encore aujourd'hui à cause du soleil qui chauffe de plus en plus. Le vent se met à souffler un peu plus vigoureusement du côté de l'est. Une météo ordinaire pour Matante Rosina.