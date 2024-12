49.3, football, Macron, prix et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 décembre 2024 : - En sursis, le gouvernement Barnier devrait tomber dans les prochains jours - Coupe de France de football : le Saint-Denis FC affrontera le Dives-Cabourg en 32èmes de finale - Déjà très affaibli, Macron face à la mission impossible de l'après-Barnier - Derniers jours pour postuler au prix départemental de l’Excellence - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

En sursis après son 49.3, le gouvernement de Michel Barnier n’a (probablement) plus que quelques jours à vivre

Le fragile gouvernement de Michel Barnier n’a probablement plus que quelques jours à vivre. Le Premier ministre a été contraint lundi d’engager sa responsabilité sur le budget de la Sécurité sociale, un premier 49.3 synonyme de motions de censure et sans doute de chute, puisque la gauche et le RN ont annoncé qu’ils les voteraient. Marine Le Pen a même précisé que le RN votera les motions de censure "d'où (qu'elles) viennent" y compris celle de l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire.

Coupe de France de football : le Saint-Denis FC affrontera le Dives-Cabourg en 32èmes de finale

Pour le Saint-Denis FC, ce sera le SU Dives-Cabourg qu'il faudra affronter lors des 32èmes de finale de la Coupe de France de football. Ce lundi 2 décembre 2024, a eu lieu le tirage au sort pour cette nouvelle étape qui se jouera le 21 décembre, en Normandie. Après la victoire de ce dimanche 1er décembre 2024 face à l'USSA Vertou, l'heure est donc à la concentration pour les joueurs du Saint-Denis FC. Au tour précédent, les Normands ont dominé.

Déjà très affaibli, Macron face à la mission impossible de l'après-Barnier

En retrait, Emmanuel Macron? "Il n'a jamais renoncé à être au centre du jeu. Vous verrez", prédisait début novembre un confident. Voilà que la crise précipite le retour en première ligne du président pour préparer l'après-Barnier.

Derniers jours pour postuler au prix départemental de l’Excellence

Il est encore temps de postuler pour la deuxième édition du Prix Départemental de l’Excellence, un concours dédié à la valorisation des jeunes talents réunionnais. Ce prix vise à récompenser l’innovation, la créativité et l’engagement des 18-29 ans dans cinq catégories inspirantes. Les candidatures se clotûreront ce mercredi 4 décembre 2024, à 23h59.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Pour ce mardi 3 décembre 2024, on commence avec un peu de soleil le matin, même si y a quelques averses qui traînent chez Matante Rosina sur la côte est. L'après-midi, ça se couvre un peu plus avec des averses qui apparaissent, surtout sur les hauteurs à l’ouest et au sud-ouest. Les températures ne bougent pas trop. La mer est un peu agitée à l'est, mais ça reste tranquille à l'Ouest.