Vide, volcan, émeutes, Run Ball et météo

Chips, bonbons, gâteaux… trop de vide, trop d’emballages et trop de plastique

Qui n'a jamais été déçu en ouvrant un paquet de chips et en se rendant compte au final que ce dernier n'est rempli qu'à moitié. Qui n'a jamais acheté un paquet de gâteaux format familial, le pensant plein à ras-bords pour qu'au final il contienne la même quantité que le format normal… Et oui, le vide est (presque) partout dans nos emballages. C'est d'ailleurs ce vide que dénoncent Foodwatch et Zéro Waste France, lançant un ultimatum à cinq grandes marques de produits alimentaires. Une pratique trompeuse et ayant un impact sur l'écologie (Photos : rb/www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise continue de couler lentement

Ce mercredi 5 juillet 2023 signe le quatrième jour d'éruption au Piton de la Fournaise, une nouvelle qui ravit les admirateurs toujours au rendez-vous sur la route des laves. Le front de coulée se trouve toujours à deux kilomètres de la route et continue d'avancer lentement. Sa vitesse de progression était estimée à 40 m/heure hier selon les volcanologues. L'activité en profondeur se maintient malgré une diminution de l'activité. À noter que les seuils d’alerte à la pollution au dioxyde de soufre ont été dépassés sur la station de Bourg-Murat hier.

Émeutes : Macron annonce une loi d'urgence pour la reconstruction

Emmanuel Macron a annoncé mardi une "loi d'urgence" pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes de la semaine écoulée, ouvrant plusieurs chantiers avec une "priorité absolue", le rétablissement d'un "ordre durable".



Le camp d'entrainement du Run Ball a pris ses quartiers au Port

Le Port accueille depuis lundi des jeunes joueurs et entraineurs de toute l'île pour un camp d'entrainement d'une semaine dans le cadre du Run Ball. L'évènement de basket se clôturera ce samedi 8 juillet par une soirée de gala au gymnase Cotur.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Matante Rosina a jeté du vieux pain sur le devant de sa véranda pour attirer les oiseaux, les pigeons. Ils viennent en nombre et elle les observe ce mercredi 5 juillet 2023. En jetant un oeil au ciel, elle voit que le temps promet de belles périodes ensoleillées sur la majeure partie de l'île. Dans l'après-midi, des nuages viennent s'accrocher sur les hauteurs du Nord-Ouest en laissant échapper parfois quelques petites gouttes. Le vent est toujours présent mais baisse légèrement son intensité par rapport à la veille.