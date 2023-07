Le camp d'entrainement du Run Ball a pris ses quartiers au Port

Le Port accueille depuis lundi des jeunes joueurs et entraineurs de toute l'île pour un camp d'entrainement d'une semaine dans le cadre du Run Ball. L'évènement de basket se clôturera ce samedi 8 juillet par une soirée de gala au gymnase Cotur (photos : sly/www.imazpress.com)

120 places étaient initialement prévues pour le camp d'entrainement de cette semaine mais les organisateurs ont décidé d'élargir les effectifs au vu de la demande.

- Tout pour la jeunesse -

Depuis lundi, ce sont donc 270 jeunes âgés de 10 à 15 ans qui se retrouvent de 9h à 16h30 sous les paniers du Port coachés par une soixantaine d'entraineurs réunionnais et sept entraineurs de haut niveau.

Tous les matins des navettes récupèrent les joueurs pour une nouvelle journée de sport et d'échanges.

En parallèle du camp, des visites sont organisées dans plusieurs établissements scolaires de l’île. "Un moment extrêmement important pour le basket à La Reunion" pour Johan Guillou, président de la ligue de basket-ball.

"Sur une semaine on a la formation des jeunes, des entraîneurs, des stagiaires en BPJEPS basket et même d’une douzaine d’enfants de l’école de basket de Mamoudzou à Mayotte qui seront en déplacement spécialement pour intégrer le camp" exprimait-il à l'occasion d'une interview récente pour Imaz Press.

- Matchs de gala -

En fin de semaine, pour clôturer l'événement, deux matchs seront disputés à l'occasion d'une soirée de gala. Samedi, les filles s'affronteront dès 18h et les garçons à 20h45 au gymnase Cotur. L’occasion de retrouver des kreopolitains et kreopolitaines sur le parquet réunionnais mais aussi de voir des joueurs et joueuses internationaux passés par la NBA.



En plus du match, le président de la ligue a promis un vrai show artistique avec de la danse et des effets vidéos et lumières.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com