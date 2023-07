Trail, fêtes de juillet, volcan, drogue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 8 juillet 2023 : - À La Réunion, le trail se développe à grande vitesse - Braderie, manèges, spectacles : Saint-Paul fait la fête - Septième jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise - Trafic de stupéfiants : l'Etat ne veut rien laisser passer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

À La Réunion, le trail se développe à grande vitesse

À l'assaut des sentiers de La Réunion, à courir, à marche, à deux (jamais seul c'est conseillé) ou à plusieurs… depuis des mois voire des années, le trail a le vent en poupe dans notre île. En même temps, quoi de mieux pour allier sport-santé et contemplation des magnifiques paysages de La Réunion. Car entre le Grand Bénare, Mafate, la Roche Écrite ou encore le Col du Taïbit, des terrains de jeu, il y en a.

Braderie, manèges, spectacles : Saint-Paul fait la fête

Ce samedi 8 juillet 2023 marque officiellement le début des vacances scolaires. Enfin de démarrer cette période de congé sur les chapeaux de roues, la ville de Saint-Paul accueille depuis jeudi 6 juillet les célèbres Fêtes de juillet. Ce rendez-vous annuel qui habite le centre-ville et le parc Expobat de la ville occupent "une place majeure" sur la scène culturelle de Saint-Paul. Une programmation festive à l’effigie de la braderie, de la fête foraine et du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Les différentes animations seront disponibles jusqu’au samedi 16 juillet (



Septième jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise entame son septième jour de spectacle ce samedi 8 juillet 2023. L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1.720 m d’altitude. Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave. Ce vendredi soirle front de coulée se trouvait à 1,8 km de la RN2. Même si l'intensité a un peu baissé, le spectacle reste magnifique

Trafic de stupéfiants : l'Etat ne veut rien laisser passer

Plusieurs affaires de trafic de stupéfiants, des drogues dures en l'occurrence, ont été révélées à La Réunion et dans l'océan Indien ces dernières années. Cette situation s'est installée du fait d'une augmentation de demande de cocaïne, LSD, cannabis résine et d'ecstasy. "Les investigations menées par les différents services de police, de gendarmerie, des douanes ont permis des saisis records et des résolutions d’enquêtes internationales" indique l’État. Le préfet, Jérôme Filippini, et Véronique Denizot, la procureure de Saint-Denis, sont allés à la rencontre des différentes équipes engagées dans la lutte contre les trafics ce vendredi 7 juillet 2023 à l'aéroport Roland Garros.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, le beau temps

Ce samedi 8 juillet 2023, Matante Rosina entend quelques gouttes s'écraser contre la tôle de sa case dans l'est. Mais elle ne l'entendra pas longtemps, le temps revient au sec très rapidement. Dans l'après-midi, elle prévoit des passages nuages dans l'ouest de l'île qui pourraient également atteindre les plages. Le vent quant à lui est bien présent au nord et au sud de l'île.