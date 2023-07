Réserve en eau, volcan, disparition, examens et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 10 juillet 2023 : - Malgré la pluie : un tiers des réserves d'eau de La Réunion sont (presque) à sec - Le Piton de la Fournaise continue son show - Alpes-de-Haute-Provence: "aucune hypothèse privilégiée" 24 heures après la disparition d'un enfant - 89,8% de taux de réussite au baccalauréat, 85,3% au brevet - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour le début de semaine

Malgré la pluie : un tiers des réserves d'eau de La Réunion sont (presque) à sec

Pas ou très peu de pluie, événement pluvieux intense mais très court, des chaleurs au-dessous des normales de saison… à La Réunion, nos ressources manquent d'eau. Une sécheresse qui frappe également l'Hexagone où deux tiers des nappes phréatiques sont sous les normales. Mais alors, qu'en est-il à La Réunion ? Réponse…

Le Piton de la Fournaise continue son show

Le volcan entame son neuvième jour d'éruption ce lundi 10 juillet 2023. Plus d'une semaine après le début du spectacle, l'activité se poursuit et se concentre désormais à des altitudes supérieures à 1300 m dans le haut des Grandes Pentes. L’écoulement de la lave s'effectue en partie en tunnel à proximité immédiate du cône volcanique qui poursuit son édification, même si des coulées restent toujours visibles. Le front de coulée quant à lui n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la RN2.



Alpes-de-Haute-Provence: "aucune hypothèse privilégiée" 24 heures après la disparition d'un enfant

"Aucune hypothèse n'est privilégiée": 24 heures après la disparition d'Emile, un enfant de deux ans et demi, samedi dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence où il a échappé à la vigilance de ses grands-parents, rien ne permettait encore de parler d'un accident ou d'un enlèvement.

89,8% de taux de réussite au baccalauréat, 85,3% au brevet

Le taux de réussite tous bacs confondus passe de 81,8% à 89,8% après les épreuves de rattrapages annonce le rectorat ce dimanche 9 juillet 2023. Un taux qui est en léger recul (de 0,7 point) par rapport à 2022 (90,5%). Il est également inférieur de 1,1 point au taux de réussite nationale qui s'élève à 90,9 %. L'écart était de 0,6 point en 2022. Pour le brevet, le taux de réussite global s’élève à 85,3 %. Il est en progression de 0,9 point par rapport à 2022 (84,4 %)



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour le début de semaine

Matante Rosina a trop mangé ce week-end (oui c'est une gourmande !). Pour faire passer tout ça, elle décide de de se faire une tisane d'ayapana. Vu le beau temps ce lundi 10 juillet 2023, elle enfile ses savates et se dirige vers la partie "zerbaz" de sa cour pour récupérer quelques feuilles du pied. En plein soleil, elle a bien chaud. Elle pense que la journée va rester ensoleillée.