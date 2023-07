Eau à Mayotte, comité interministériel, drogues, Borne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 18 juillet 2023 : - Mayotte : privés d'eau potable, les habitants comptent chaque goutte et craignent le pire - Vraies annonces pour La Réunion ou simple bla-bla... les élus ne se font pas d'illusions - Drogues au volant: le gouvernement durcit le ton et suspend le permis - Macron confirme Borne à Matignon, "ajustements" ministériels en vue - 17 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps continue de s'améliorer

Mayotte : privés d'eau potable, les habitants comptent chaque goutte et craignent le pire

Sécheresse, manque de pluie cette année, vétusté du réseau d'eau courante… Face à l'état des eaux à Mayotte, les habitants doivent faire face depuis ce lundi 17 juillet à de nouvelles restrictions. Plus de 135.000 habitants des quatre villes les plus peuplées de Mayotte (Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi) sont concernés par ces coupures allant de 16 heures jusqu'au lendemain 8 heures. Les autres communes devront quant elles faire face à trois "tours d'eau" de 24 heures par semaine. Dans un département en proie à la sécheresse, aux crises migratoires, au réseau vétuste et à la pauvreté, comment s'adapter. Comment faire au mieux alors que le ministre de l'Intérieur avait dit se préoccuper du sujet ?

Vraies annonces pour La Réunion ou simple bla-bla... les élus ne se font pas d'illusions

Attendu depuis le mois de juin puis reporté à maintes reprises, le comité interministériel des outre-mer (CIOM) doit enfin se tenir ce mardi 18 juillet 2023 à Matignon. Ce comité – qui réunit des élus ultramarins et les ministres d'Élisabeth Borne – doit permettre de rendre plus efficace l’action des collectivités ultramarines en actant un certain nombre de mesures législatives ou réglementaires. Doit-on s'attendre à de vrais annonce ou (une fois encore) à un simple bla-bla : si les élus ultramarins espèrent voir leurs revendications prises en compte, ils ne se font pas d'illusions.

Drogues au volant: le gouvernement durcit le ton et suspend le permis

Contre "le fléau" des stupéfiants au volant, le gouvernement a durci le ton lundi en annonçant la suspension automatique du permis en cas de conduite sous l'effet de drogues, une mesure jugée insuffisante par des avocats et association.

Macron confirme Borne à Matignon, "ajustements" ministériels en vue

Au nom de la "stabilité" et avant de prendre la parole d'ici la fin de la semaine, Emmanuel Macron a confirmé lundi soir le maintien à Matignon d'Elisabeth Borne, qui entend désormais procéder à des "ajustements" dans son gouvernement.



17 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise

Cela fait 17 jours ce mardi 18 juillet 2923 que le Piton de la Fournaise s'est réveillé. Même si elle est un peu moins spectaculaire, l'éruption se poursuit et "s'effectue maintenant principalement en tunnel de lave à proximité immédiate du cône, même si des coulées restent toujours visibles au niveau de points de résurgence" note l'observatoire volcanologique. Le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la route



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps continue de s'améliorer

Matante Rosina va vite faire tourner sa machine à laver le linge vu le beau temps de ce mardi 18 juillet 2023. En plus, elle pourra même étendre son linge dans l'après-midi, les pluies ont disparu un peu partout sur l'île pour laisser place au soleil. Le vent, de saison, va souffler en rafales jusqu'à 60 km/h dans le nord et le sud du département.