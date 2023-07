Prix du pain, traversée à la rame, remaniement, volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 20 juillet 2023 : - La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain - Traversée de l'océan Indien : ils vont ramer de l'Australie à La Réunion - Remaniement attendu ce jeudi après de derniers "ajustements" - 20 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin humide, une après-midi plus sèche

La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain

La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'en finit plus de faire rage. Ce lundi 17 juillet 2023, la Russie a annoncé suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire. "L’accord de la mer Noire s’est de facto terminé aujourd’hui", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Moscou estimant que ses propres exportations sont entravées et que les conditions de sa participation ne sont pas remplies. Mais la suspension de cet accord céréalier fait craindre une envolée des prix à La Réunion, déjà fortement impactée par l'inflation.

Traversée de l'océan Indien : ils vont ramer de l'Australie à La Réunion

De l'Australie à La Réunion à la rame, c'est le défi que se lancent Sophie Bernier et Fanch Landron. Le départ est prévu entre avril et mai 2024. Démarches administratives et remise en forme du bateau, le couple poursuit pour le moment sa préparation avant la grande aventure.



Remaniement attendu ce jeudi après de derniers "ajustements"

Encore quelques heures de suspense: le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne est désormais attendu pour ce jeudi 20 juillet, le temps que le couple exécutif procède aux derniers "ajustements", avec Gabriel Attal pressenti à l'Education.

20 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise

20ème jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise ce jeudi 20 juillet 2023. "L’écoulement de la lave s'effectue maintenant principalement en tunnel de lave à proximité immédiate du cône" note l'observatoire en précisant que mercredi matin ."aucune coulée n’était visible en surface à proximité immédiate du cône" (Photo rb/www.imazpress.com



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin humide, une après-midi plus sèche

Matante Rosina va attendre cet après-midi pour sortir. En effet, ce jeudi 20 juillet 2023, elle prévoit de la pluie le matin sur la plupart des régions de l'île. Dans l'après-midi, le ciel a tendance à se dégager sauf du côté de Sainte-Rose. Quant au vent, il perd un peu en intensité.