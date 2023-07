Jeux des îles, Saint-Pierre, volcan, remaniement et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 21 juillet 2023 : - Jeux des îles : le compte à rebours lancé mais les inquiétudes toujours pas levées - Saint-Pierre : grands chantiers en route dans plusieurs quartiers - Piton de la Fournaise : l'éruption n'a toujours pas dit son dernier mot - Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et beau temps

Jeux des îles : le compte à rebours lancé mais les inquiétudes toujours pas levées

Ce mercredi 19 juillet 2023, le Comité régional olympique de La Réunion (Cros) a annoncé la participation officielle de l'île aux Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) de 2023 qui auront lieu du 25 août au 3 septembre. 711 athlètes, 19 disciplines prêts pour ramener des médailles à la maison. Mais si eux sont prêts, on ne peut pas en dire autant de Madagascar, qui, à un mois de l'échéance, n'a pas encore tout finalisé.

Saint-Pierre : grands chantiers en route dans plusieurs quartiers

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, était en visite officielle dans le sud de l'île ce jeudi 20 juillet 2023. Cette journée a été l'occasion de découvrir l'avancement des grands aménagements en cours sur le territoire de Saint-Pierre accompagné du maire, Michel Fontaine. Parmi les projets, la médiathèque et la cuisine centrale de Grand bois mais aussi le centre aquatique à Terre Sainte et la nouvelle placette de Basse Terre.



Piton de la Fournaise : l'éruption n'a toujours pas dit son dernier mot

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption le dimanche 2n juillet 2023. 21 jours plus tard, ce vendredi 21 juillet, il continue de gronder. Le spectacle est moins visible puisque "L’écoulement de la lave s'effectue maintenant principalement en tunnel de lave à proximité immédiate du cône" précise l'observatoire volcanologique. Jeudi matin aucune coulée n’était visible en surface à proximité immédiate de ce cône

Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer

Philippe Vigier, 65 ans a été nommé ministre délégué aux Outre mer ce jeudi 20 juillet 2023 lors du remaniement ministériel. Il remplace Jan-François Carenco qui n'était jamais parvenu à nouer un vrai dialogue avec les élus et décideurs ultramarins. Pap Ndiaye, François Braun et Marlène Schiappa, quittent aussi le gouvernement.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et beau temps

Ce vendredi 21 juillet 2023, Matante Rosina ne sait plus trop sur quel pied danser. Elle se dit qu'il va y avoir pas mal de nuages et aussi un peu de pluie mais qu'il y aura de temps en temps des éclaircies. La météo lui joue des tours en ce moment. N'hésitez pas à lui dire le temps qu'il fait du côté de chez vous dans les commentaires du site.