Policiers, volcan, ticket de caisse, vacances culturelles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 25 juillet 2023 : - Soutenus et encouragés par leur patron, des policiers exigent d'être au-dessus des lois - - Piton de la Fournaise : l'éruption ne désarme pas depuis 24 jours - Fin de l'impression systématique du ticket de caisse au 1er août: cette fois, c'est la bonne - Vacances culturelles : des animations pour s’évader sans sortir de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée

Certains policiers voudraient-ils être au-dessus des lois ? Si l'on s'en réfère aux propos tenus par le directeur de la police nationale ce dimanche 23 juillet 2023, le principe d'égalité ne devrait en effet pas concerner les membres des forces de l'ordre, et ce même s'ils sont suspectés d'avoir "commis des fautes dans l'exercice de leur fonction". En dénonçant le placement en détention provisoire d'un policer soupçonné d'avoir roué de coups un jeune à Marseille, ce dernier bafoue au passage les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Une dérive inquiétante, qui ne semble pas déranger grand monde du côté du gouvernement, bien au contraire. Cela même si Emmanuel Macron a déclaré ce lundi "Il faut être intraitable lorsqu'il y a des débordements et lorsque la déontologie n'est pas respectée", "dans la République personne n'est au-dessus des lois"

Voilà 24 jours très exactement que le Piton de la Fournaise est entré en éruption. 24 jours que l'éruption oscille entre plus ou moins d'activité, se laissant apercevoir, d'autres fois non. Mais alors que le spectacle semblait faiblir, ces derniers jours, la lave a de nouveau été aperçue du côté de la route des Laves (RN2). Et ce, pour le plus grand bonheur des Réunionnais

Après deux sursis pour cause de valse des prix dans les magasins, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse papier va bien entrer en vigueur au 1er août, malgré une inflation encore élevée. Il reste toutefois toujours possible de le demander.



La saison estivale de juillet-août est bien lancée. Et pour apporter plus d’animations sur le territoire réunionnais, l’événement Vacances culturelles à La Réunion revient. Lancée par la ministre de la culture en 2020, cette manifestation donne la possibilité aux familles et aux jeunes de renouer avec la culture le temps des vacances et sans sortir de La Réunion



Matante Rosina a mis son palto à manches courtes ce mardi matin 25 juillet 2023, elle a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il y aura du soleil toute la journée. C'est vrai chez vous ?