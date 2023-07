Feux de forêts, Darmanin, tour auto, Volcan, Sainte-Suzanne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 28 juillet 2023 : - Feux de forêts : un risque bien présent à La Réunion - Protestations de policiers: Darmanin comprend "leur colère" - Top départ de la 54ème édition du Tour Auto - Piton de la Fournaise : malgré une baisse d'activité en surface, l'inflation se poursuit - Sainte-Suzanne va fêter la mer tout le week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé et du soleil

Feux de forêts : un risque bien présent à La Réunion

Depuis plusieurs jours, le bassin méditerranéen est en proie à de violents incendies, provoquant des pertes humaines et occasionnant le déplacement de plusieurs milliers d'habitants et de vacanciers. Si La Réunion est au tout début de sa période sèche, il est important de rappeler les bons gestes à adopter pour éviter que de tels évènements puissent arriver. On se souvient encore tous des incendies du Maïdo.

Protestations de policiers: Darmanin comprend "leur colère"

Gérald Darmanin a pris la parole jeudi pour la première fois depuis le début de la crise qui agite la police, disant comprendre la "colère" des policiers, au moment où leurs protestations, liées à l'incarcération de l'un des leurs, ralentissent l'activité judiciaire.



Top départ de la 54ème édition du Tour Auto

C'est ce vendredi 28 juillet 2023 que le Tour auto débute à La Réunion. Le top départ de cette 54ème édition, qui durera trois jours, sera donné à 13h20 depuis la place Sarda Garriga à Saint-Denis. 129 équipages sont attendus pour cette compétition particulièrement populaire dans l'île. La compétition se divisera en trois étapes et 14 spéciales, pour un total de 168 km. Cette édition est marquée par le retour de la spéciale de Trois Banc à la Montagne, après neuf ans d'absence.

Piton de la Fournaise : malgré une baisse d'activité en surface, l'inflation se poursuit

Ce vendredi 28 juillet 2023, marque le 27ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise. Une éruption qui ravit toujours autant les Réunionnais, nombreux à se presser sur la route des Laves pour admirer le spectacle. Et même si l'activité est en baisse et que le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet, une inflation de l'édifice se poursuit.



Sainte-Suzanne va fêter la mer tout le week-end

Du samedi 29 au dimanche 30 juillet 2023, la fête de la mer s’invite à Sainte-Suzanne. Le but de cette manifestation, valoriser le patrimoine maritime du territoire et de La Réunion. Au programme de ces deux jours de festivité : exposition sur le patrimoine maritime, hommage aux marins disparus, conférences sur le sentier littoral, ou encore spectacles

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé et du soleil

Ce vendredi 28 juillet 2023 est synonyme de belle journée d'hiver, nous affirme Matante Rosina. Elle a vu ça en consultant les feuilles de thé au fond de sa tasse. Vous confirmez cette prévision ?