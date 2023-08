Pluies, prix, gendarmes, volcan, vacances et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 1er août 2023 : - La saison des pluies a été sèche, la saison sèche s'annonce pluvieuse - Le litre sans-plomb et de gasoil grimpe de deux centimes, l'électricité augmente de 10% - Pas-de-Calais : un gendarme tue un habitant sexagénaire armé d'un sabre - Piton de la Fournaise : la lave continue de tracer sa route en sous-sol - Marideal : la plateforme mauricienne de réservation en ligne maintenant accessible à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie par-ci par-là

La saison des pluies a été sèche, la saison sèche s'annonce pluvieuse

Saison des pluies peu arrosée, saison sèche qui risque de l'être… le climat serait-il devenu fou ? Les saisons se seraient-elles inversées ? Selon les prévisions de Météo France en tout cas, les mois à venir s'annoncent pluvieux – et même plus que d'habitude.

Le litre sans-plomb et de gasoil grimpe de deux centimes, l'électricité augmente de 10%

À partir de ce mardi 1er août 2023, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% partout en France y compris à La Réunion. Autre augmentation prévue, le carburant, à hauteur de deux centimes pour le sans-plomb et le gazole. Le prix de la bouteille de gaz, pour sa part, reste stable à 15 euros

- Pas-de-Calais : un gendarme tue un habitant sexagénaire armé d'un sabre

Un sexagénaire armé d'un sabre a été tué lundi à son domicile par un gendarme à Isbergues (Pas-de-Calais), lors d'une intervention pour un différend de voisinage, a indiqué le parquet. Le gendarme auteur des tirs a été placé en garde à vue "comme la procédure le prévoit", a précisé le procureur de Béthune Thierry Dran dans un communiqué.

Piton de la Fournaise : la lave continue de tracer sa route en sous-sol

L'activité en surface est faible et l’écoulement de la lave s'effectue principalement en tunnel, mais l'éruption qui a commencé il y a 31 jours -, se poursuit au Piton de la Fournaise ce mardi 1er août 2023. Les points de résurgence, et donc les coulées visibles, se situent actuellement à des distances comprises entre 1.200 et 2.500 mètres du cône éruptif, soit jusqu’à une altitude minimale de 900 mètres" informent les volcanologues. A noter que le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet. Il est désormais figé et situe à 1,8 km de la RN2.

Marideal : la plateforme mauricienne de réservation en ligne maintenant accessible à La Réunion

Pour célébrer ses dix ans, Marideal.re ouvre sa plateforme aux réunionnais. Jusqu’ici dédiée exclusivement aux Mauriciens, les voyageurs réunionnais pourront désormais accéder aux offres d’hôtels, aux activités inédites, ainsi qu’aux prix avantageux, pour des vacances à Maurice comme à la Réunion. Car prochainement, le site de réservation en ligne compte bien étendre son marché et ainsi proposer aux réunionnais des offres locales

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie par-ci par-là

Après la pluie d'hier soir, Matante Rosina sent que le ciel va se dégager vers l'est ce mardi 1er août 2023, même si elle pense que quelques nuages traînent ici et là laissant échapper quelques gouttes du côté de l'ouest. Dans l'après-midi, les cirques se couvrent avec une possibilité de petites pluies.