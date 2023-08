Geekali, crash, insolite, rugby et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 6 août 2023 : - Mangas à foison, combat de sabre laser et voguing au Geekali - Saint-Paul : un mort dans un crash d'hélicoptère ULM - Insolite : un humain devenu chien, un ours dans un jacuzzi, une pelouse repeinte en vert - XV de France: les Bleus un peu trop verts contre l'Ecosse (21-25) - A Jérusalem, restaurer des manuscrits pour faire connaître l'histoire palestinienne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vers un retour des éclaircies

Mangas à foison, combat de sabre laser et voguing au Geekali

Le vendredi 4 août 2023 marquait le coup d’envoi du Geekali au parc des expositions de la Nordev à Saint-Denis. La convention qui se termine ce dimanche 6 août, a mis un accent particulier sur la culture japonaise et sur le manga. Pour vous, ImazPress s’est rendu au plus grand festival de pop culture et de jeux vidéo de La Réunion à la recherche des stands et animations les plus atypiques et attrayants de cette cinquième édition.

Saint-Paul : un mort dans un crash d'hélicoptère ULM

Un crash mortel d'hélicoptère s'est produit ce samedi 5 août 2023 dans les hauts de Sans Souci (Saint-Paul). Le pilote de l'engin a perdu la vie dans l'accident. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes et les circonstances du drame.

Insolite : un humain devenu chien, un ours dans un jacuzzi, une pelouse repeinte en vert

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 31juillet au vendredi 4 août le voici : Depuis plusieurs mois, Toko-san, un japonais dont la vraie identité n’a pas été révélée est devenu... un chien... grâce à un costume. Un ours de Los Angeles (Etats-Unis) a trouvé la solution pour se rafraîchir pendant ces fortes chaleurs, il squatte un jacuzzi. Quant au maire de Mandelieu-la-Napoule, il a décidé de repeindre les pelouses communales en vert pour couvrir le jaune paille de l'herbe provoqué par le manque d'eau.

XV de France: les Bleus un peu trop verts contre l'Ecosse (21-25)

Le XV de France, rajeuni, privé de ses tauliers mais impérial pendant quarante minutes, s'est pris les pieds dans le tapis en seconde période pour s'incliner samedi en Ecosse (25-21), premier match de préparation à la Coupe du monde à domicile.

A Jérusalem, restaurer des manuscrits pour faire connaître l'histoire palestinienne

Au coeur de la bibliothèque Khalidi à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël, Rami Salameh se consacre avec minutie à la restauration de documents historiques palestiniens, qui offrent un rare aperçu de l'histoire de la ville.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vers un retour des éclaircies

Ce dimanche 6 août 2023, Matante Rosina voit au fond de sa marmite à riz que le ciel devrait se dégager sur la plupart de l'île. A noter tout de même quelques petites pluies qui devraient intéresser la côte du sud-est. Côté vent, ben atash sintur mèt kaks ! ça va souffler.