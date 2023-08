Un humain devenu chien, un ours dans un jacuzzi, une pelouse repeinte en vert

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 31juillet au vendredi 4 août le voici : Depuis plusieurs mois, Toko-san, un japonais dont la vraie identité n’a pas été révélée est devenu... un chien... grâce à un costume. Un ours de Los Angeles (Etats-Unis) a trouvé la solution pour se rafraîchir pendant ces fortes chaleurs, il squatte un jacuzzi. Quant au maire de Mandelieu-la-Napoule, il a décidé de repeindre les pelouses communales en vert pour couvrir le jaune paille de l'herbe provoqué par le manque d'eau

• Toko-san, l'humain devenu chien

Depuis plusieurs mois, Toko-san, un japonais dont la vraie identité n’a pas été révélée est devenu... un chien. Oui oui un chien ! Et plus exactement un Colley, au poil très long et épais ce qui permet à son costume de camoufler sa silhouette humaine

Cette transformation a donc été rendue possible grâce à un costume hyper réaliste confectionné par la société Zeppet qui travaille habituellement pour le cinéma et la télévision. La création sur mesure aurait coûté près de deux millions de yens soit plus de 14.000 euros.

Régulièrement, Toko-San fait des balades et a même rencontré d’autres chiens. Se transformer en animal à quatre pattes était pour lui un rêve.

Ses publications sur les réseaux sociaux et ses vidéos YouTube sous le pseudonyme de Toko sont devenues virales.

• Los Angeles : un ours dans un jacuzzi

Comment faire pour se rafraichir lorsque les températures sont très chaudes ? Un ours de Los Angeles (Etats-Unis) a trouvé la solution. Il s'est rendu dans le jardin d'une maison et s'est tranquillement installé dans le jacuzzi. Après s'être prélassé pendant de longues minutes, il a quitté les lieux par ses propres moyens sans voir rien cassé. On a beau être ours, on en est pas moins poli. Pour rappel, plusieurs pays de l'hémisphère nord sont en proie à des grosses vagues de chaleur.

• La ville de Mandelieu-la-Napoule repeint la pelouse en vert

Alors que le niveau des nappes phréatiques s'est encore dégradé cette année en France et que 22 départements étaient en alerte rouge la semaine dernière, le département des Alpes-Maritimes est actuellement soumis à des restrictions d'eau. La municipalité de Mandelieu-la-Napoule a donc décidé de ne plus arroser certains espaces verts comme les ronds-points. L’herbe est par conséquent jaunie, brûlée par le soleil. La solution : repeindre la pelouse avec un produit à base d'algues.

Mercredi 26 juillet, Sebastien Leroy, maire de la commune de la Côte d'Azur, annonçait sur son compte Twitter repeindre le gazon des ronds-points, brûlé ces derniers mois par la sécheresse.

Une expérimentation menée avec un colorant "100% bio" qui protégerait contre la chaleur et apporterait des nutriments naturels.

Je vous présente une innovation assez insolite et vertueuse que nous sommes la première ville à déployer sur la Méditerranée grâce à une start-up de #Mandelieu ! Nous « peignons » le gazon desséché par la sécheresse grâce à une technologie 100% bio à base d’algues. pic.twitter.com/vwai3Yk46U — Sebastien LEROY (@SebastienLeroy_) July 26, 2023

L'entreprise "Biossays", start-up locale, est à l'origine de cette solution qui coûterait 30 centimes au mètre carré soit 500 euros pour le rond-point montré en exemple.

Le procédé est déjà utilisé dans les golfs aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années.

