Gabriel Attal, éducation, immigration, Croix-Rouge et météo

217.600 élèves de retour à l'école… et un ministre comme invité

Ce jeudi 17 août 2023, c'est l'heure de grand retour sur les bancs de l'école pour les 217.600 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. Le début également d'une toute nouvelle année pour ces élèves et le camp professoral. Mais cette année… un invité particulier s'est glissé au milieu des élèves. Lui aussi fait sa rentrée. Il s'agit de Gabriel Attal, tout nouveau ministre de l'Éducation, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU).

Parcoursup, bac… dans l'attente de la concrétisation des changements annoncés par Macron

Ce jeudi 17 août 2023, a lieu la rentrée des classes pour les écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion – sous les yeux de Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, dans notre département pour l'occasion. Des professeurs et une école au cœur de l'immense chantier" souhaité par Emmanuel Macron. Un chantier dont le président a admis certaines failles qui a promis de réparer... sans début de concrétisation pour le moment.

Naufrage meurtrier dans la Manche: quatre hommes mis en examen et écroués

Quatre hommes ont été mis en examen mercredi puis placés en détention provisoire après le naufrage meurtrier survenu samedi, dans la Manche, d'une embarcation de migrants tentant de rallier l'Angleterre par le détroit du Pas-de-Calais, l'un des plus fréquentés du monde.

La Croix-Rouge de La Réunion se mobilise au Tampon

A l’occasion de la journée mondiale de l’Humanitaire, la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge Réunion se mobilise et organise des animations ce samedi 19 août 2023. Les bénévoles vous donnent rendez-vous de 10h00 à 15h00 aux Grands Kiosques de Bourg Murat au Tampon. Au programme : atelier prévention.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une possible ambiance électrique

Ce jeudi 17 août 2023, Matante Rosina écoute les messages du ciel. Elle nous rapporte que les pluies viennent chatouiller les côtes du Sud de l'île au petit matin. Dans les autres coins de l'île, des petites éclaircies ici et là éclairent la matinée. L'après-midi prend un autre tournant. Les nuages décident de s'étirer sur l'ensemble de l'île et il est même possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Ces averses, surtout du côté de l'est et du sud-est peuvent laisser de grosses flaques.