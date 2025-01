Kiprix, vapotage, migrants, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 27 janvier 2025 : - Kiprix arrive à La Réunion : un outil pour comparer et dénoncer les écarts de prix avec l'Hexagone - L’augmentation de l’octroi de mer sur les produits de vapotage mécontente l'addictologue David Mété - Les Palestiniens dénoncent l'idée de Trump de déplacer les habitants de Gaza - Contrôles routiers : 193 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée toujours ensoleillée (Photo www.imazpress.com)

Le site Kiprix, décliné en application et déployé dans les Antilles depuis septembre 2024, devrait bientôt être disponible à La Réunion. Conçu pour permettre aux consommateurs de comparer les prix des enseignes en outre-mer et dans l'hexagone, cet outil s’inscrit dans la lutte contre la vie chère. Son créateur, Robeen Simeon, mise sur une démarche collaborative et citoyenne pour répondre à une problématique qui persiste dans les territoires ultramarins

La Région Réunion a voté en décembre 2024 une augmentation de l’octroi de mer sur les produits de vapotage, passant de 6,5 % à 28 %. Cette décision, qui prendra effet en février prochain, suscite l’inquiétude des professionnels de santé. David Mété, addictologue au CHU de La Réunion, critique une mesure qu’il estime contraire aux enjeux de santé publique. La Région estime que cette hausse "correspondait à des objectifs de santé publique"

Les Palestiniens dénoncent l'idée de Trump de déplacer les habitants de Gaza

Le Hamas tout comme le président palestinien Mahmoud Abbas ont critiqué dimanche la proposition de Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie pour, selon lui, "faire le ménage" dans le territoire, où une trêve fragile est entrée dans sa deuxième semaine.

Contrôles routiers : 193 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 24 au 26 janvier 2025 permettant de relever 66 infractions. La gendarmerie a, elle, réalisé 8 opérations de contrôle, relevant 127 infractions.

Matante Rosina annonce encore du soleil pour ce lundi 27 janvier 2025. Elle espère tout de même un peu de pluie. Les averses de ces derniers jours ne sont pas suffisantes. Il est possible qu'il pleuve dans l'ouest dans l'après-midi et dans l'est dans la nuit. Agitez vos éventails pour cette journée.