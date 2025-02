Dépression tropicale, vigilance, 49.3, drogues et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 février 2025 : - La dépression tropicale devrait passer à environ 200 km au nord de l'île en fin de journée ou dans la nuit - La Réunion en vigilance vents forts, fortes pluies et orages - Budgets: le gouvernement prend à nouveau le risque de la censure - Dans un labo à Paris, les drogues des consommateurs sous le microscope - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se gâte (Photo www.imazpress.com)

La dépression tropicale devrait passer à environ 200 km au nord de l'île en fin de journée ou dans la nuit

À 04h39 ce dimanche 2 février, une dépression tropicale se trouvait à 430 km au secteur nord-est de La Réunion. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest. "Un changement de temps est attendu ce dimanche alors que le système devrait passer à environ 200 km au nord en fin de journée ou nuit suivante. Cela se traduira par un renforcement des vents sur les régions nord et sud principalement ainsi qu'un temps humide et pluvieux sur les régions est et sud-est dimanche et lundi", annonce météo-France.

La Réunion en vigilance vents forts, fortes pluies et orages

Les services de Météo-France viennent de publier le dernier bulletin de suivi vigilance. Il en ressort qu'une vigilance jaune vents forts a débuté ce dimanche 2 février 2025 à 7h du matin dans le nord et dans le sud de l'île. Elle sera également déclenchée dans le sud est à partir de 20h. En parallèle, une vigilance jaune forte pluies et orages entre en vigueur à partir de 17h dans le nord, l'est et le sud-est. Elle se poursuivra cette nuit. Il n'y a pas d'autre vigilance en cours sur l'île.

Budgets: le gouvernement prend à nouveau le risque de la censure

Le Premier ministre français François Bayrou a annoncé samedi sa décision de faire usage de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter par l’Assemblée les budgets de l’État et de la Sécurité sociale, qui permet une adoption du texte sans vote, au risque d’une motion de censure et de la chute de l’exécutif.

Dans un labo à Paris, les drogues des consommateurs sous le microscope

Ordinateur en bandoulière, un couple de trentenaires arrive dans la permanence d'analyse "Before", organisée tous les jeudis à Paris, pour savoir ce que contiennent leurs produits: de l'héroïne blanche et de la brune.

Ce dimanche 2 février 2025, Matante Rosina observe le vol des papangues et se dit que le temps commence à changer. le matin, c'est plutôt calme mais les premières gouttes vont tomber sur le sud-est avant midi. L’après-midi, la pluie s’installe surtout sur l’est et le sud-est, et elle risque de se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi. Le vent aussi se fait plus costaud, avec des rafales jusqu’à 70 km/h à Saint-Pierre et Sainte-Marie.