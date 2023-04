Pollution marine, G7 des jeunes, insolite, Égypte et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 23 avril 2023 : - Le plastique est (toujours) une menace pour la biodiversité de l'océan Indien - G7 des jeunes : Mathilde Lebon, militante réunionnaise, a représenté la France - Une maison sur mars, il jette l'argent par les fenêtres, un T-Rex à 5,6 millions d'euros - En Égypte, depuis des millénaires, un plat de poisson salé ravi les papilles et prend au nez - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous le soleil

Le plastique est (toujours) une menace pour la biodiversité de l'océan Indien

Récemment, des scientifiques d'un organisme environnemental américain ont estimé à 170 000 milliards le nombre de morceaux de plastique à la surface des océans. Leur étude alerte sur des "niveaux sans précédent" de pollution depuis les 15 dernières années et affirme la nécessité urgente de solutions. À La Réunion, cette forte présence de micro-plastiques menace la biodiversité.

G7 des jeunes : Mathilde Lebon, militante réunionnaise, a représenté la France

Le Youth 7 est un groupe d’engagement qui rassemble des jeunes issus des pays du G7 qui souhaitent s’investir sur des questions relatives à la gouvernance mondiale. Mathilde Lebon, une jeune réunionnaise militante, a été sélectionnée parmi 300 candidats pour porter les recommandations de la délégation française avec trois de ses camarades français. Le but ? Faire entendre la voix de la jeunesse avant le prochain G7, présidé cette année par le Japon, qui se tiendra du 19 au 21 mai 2023 à Hiroshima.

Une maison sur mars, il jette l'argent par les fenêtres, un T-Rex à 5,6 millions d'euros

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 17 avril au vendredi 21 avril le voici : Pour simuler la vie sur Mars, la NASA met en place “Mars Dune Alpha”, une maison de 160m2 conçu à Houston. Quatre personnes volontaires y seront isolées et confinées plus d’un an à partir de juin 2023. Une pluie de billets : c’est ce que les conducteurs engagés sur l’Interstate 5, dans l’Oregon (Etats-Unis), ont pu constater. Un automobiliste a jeté environ 200.000 dollars en petites coupures par la fenêtre de son véhicule. Un squelette de tyrannosaure rex, espèce a été vendu aux enchères en Suisse près de 5,6 millions d'euros.



En Egypte, depuis des millénaires, un plat de poisson salé ravi les papilles et prend au nez

A Nabarouh, au coeur du delta du Nil, on pourrait se croire dans une ville côtière tant les rues parsemées d'échoppes exhalent un puissant fumet: le parfum typique du poisson salé et fermenté que les Egyptiens appellent le fessikh.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous le soleil

Ce dimanche 23 avril 2023, le soleil brille dans le ciel bleu de La Réunion. Pour Matante Rosina, il fait encore trop chaud pour cette période de l'année et elle est tout de même pressée que l'hiver rentre enfin. Pas de pluie en vue, donc c'est le moment idéal pour aller se balader sur les plages ou en montagne. Mais attention, la météo peut être capricieuse. Matante Rosina vous conseille de toujours avoir un parapluie à portée de main, car les averses peuvent survenir rapidement, surtout dans l'après-midi.