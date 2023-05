1er mai unitaire, Mafate, soignants, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 mai 2023 : - 1er mai : pas de mobilisation "historique" mais de violents affrontements à Paris et toujours le "non" à la politique du gouvernement - Mafate : un nouveau remplaçant pour les élèves de la Nouvelle… mais pour combien de temps - Covid: les soignants non vaccinés réintégrés à partir de mi-mai, annonce le gouvernement - Contrôles routiers : 455 infractions relevées par les forces de l'ordre, dont 36 rétentions de permis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

1er mai : pas de mobilisation "historique" mais de violents affrontements à Paris et toujours le "non" à la politique du gouvernement

Ce lundi 1er mai 2023, jour de fête du travail, la mobilisation s'est basée sans surprise sur le "non à la retraite à 64 ans" et plus généralement sur le "non à la politique du gouvernent". C'est la 13ème fois que ces revendications sont affirmées dans l'Hexagone et à La Réunion. C'est à l'appel de l'intersyndicale que rejet des décisions du président de la République se manifeste. Une union et une détermination qui, malgré la fatigue des manifestants et une mobilisation plus faible, ne semblent pas fléchir. Une union historique dans l'histoire de l'intersyndicale, qui n'avait pas été rassemblée un 1er mai depuis près de 15 ans.

Mafate : un nouveau remplaçant pour les élèves de la Nouvelle… mais pour combien de temps

Le mercredi 26 avril 2023, les 15 élèves de la Nouvelle dans le cirque de Mafate se sont retrouvés sans professeur, sans classe, sans possibilité de se rendre à l'école. Et pour cause, le contrat de la remplaçante qui leur faisait cours avait pris fin. L'école à la maison s'est donc mise en place. Fort heureusement, un remplaçant a été trouvé en urgence. Une bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents, même si cela ne résout pas le problème de fond, celui de la présence d'un enseignant voire même deux de façon pérenne pour l'école de la Nouvelle.



Covid: les soignants non vaccinés réintégrés à partir de mi-mai, annonce le gouvernement

Les soignants qui avaient été suspendus faute de schéma vaccinal complet contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés, a annoncé avant le week-end le ministre de la Santé, François Braun, qui prévoit la parution d'un décret en ce sens "mi-mai".



Contrôles routiers : 455 infractions relevées par les forces de l'ordre, dont 36 rétentions de permis

Au cours du long week-end du 1er mai, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière, en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont été engagés sur de nombreux postes de contrôle routier, en vue de sécuriser le déplacement des familles Réunionnaises, sur les axes de l’île. Au total, 216 infractions ont été relevées. Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 34 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 239 infractions dont 37 délits.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Matante Rosina est un peu fatiguée ce mardi 2 mai 2023. La manifestation d'hier en est certainement la cause. Exceptionnellement, elle met sa boule de cristal au repos avec elle et vous demande de lui donner le temps qu'il fait chez vous en rejoignant le groupe météo d'Imaz Press.