Animaux, Mon shérif, Borne, expo photos et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 5 mai 2023 : - Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi - Violences conjugales : "Mon Sherif", un bouton connecté pour sauver des vies - Élisabeth Borne viendra à La Réunion du 11 au 13 mai, accompagnée de quatre ministres - Mille et un visages d’une jeunesse créative - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin arrosé

Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi

Alors que les abandons d'animaux ont bondi de 15% en mars 2023 en Métropole, à La Réunion, les associations s'inquiètent aussi. Alors que le prix des croquettes, mais aussi de la litière ou même des médicaments pour animaux ont augmenté, certains craignent que les abandons n'explosent aussi dans l'île. En avril, la SPA a par exemple accueilli trois chiens de race abandonnés en raison des coûts trop élevés d'entretien.

Violences conjugales : "Mon Sherif", un bouton connecté pour sauver des vies

C'est une angoisse que connaissent des milliers de femmes et même des hommes victimes de violences conjugales. Celle de voir surgir à tout moment leur bourreau ou de devoir cohabiter avec lui. Lorsque la justice est saisie, des dispositifs peuvent être mis en place. Le téléphone grave danger ou encore le bracelet anti-rapprochement pour l'auteur des faits peuvent ainsi être activés. Mais ces dispositifssont limités. Il manquait un outil. Ce manque est en partie comblé par bouton d'alerte "Mon Sherif". Prpduit 100% Français, sortie tout droit de l'esprit inventif de deux femmes, Dominique Brogi, originaire de Madagascar et la Réunionnaise Marina Rouill, il permet aux personnes se sentant menacées de prévenir d’un clic leur entourage. On vous explique.



Élisabeth Borne viendra à La Réunion du 11 au 13 mai, accompagnée de quatre ministres

C'est acté, c'est dit, c'est certain, Élisabeth Borne viendra bien à La Réunion la semaine prochaine. La première ministre, sera sur notre île du jeudi 11 au samedi 13 mai 2023. "Un an après sa nomination à Matignon, la Première ministre a souhaité se rendre à La Réunion pour témoigner de l’engagement de son Gouvernement en faveur de nos concitoyens ultramarins", indique le ministère dans un communiqué.

Avec Mille et un visages, une œuvre : Brut Collectif, l’artiste Émile Kirsch propose dans la galerie du TEAT Champ Fleuri, l’expérience de la métamorphose au cœur d’un geste collectif de marmailles qui transforment l’image de soi en expérimentation et l'identité en multitude. Tout simplement bluffant !

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin arrosé

Tôt ce matin, Matante Rosina se réveille avec le bruit de la pluie sur la tôle dans l'est. Ce vendredi 5 mai 2023, elle prévoit de la pluie aussi sur le sud-est tandis que l'Ouest connaîtra du beau temps. Au cours de la journée, les nuages s'installeront progressivement sur les reliefs, avec des averses passagères.