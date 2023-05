Covid, Borne, Taaf, voiliers, babybus, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 6 mai 2023 : - Pandémie : la phase de crise est passée mais pas le Covid - Elisabeth Borne invite des syndicats (pas l'intersyndiale) pour "des entretiens bilatéraux" - Les Taaf ont désormais une feuille de route contre les violences sexistes et sexuelles - Au Port : top départ du tour de l’île en voiliers habitables - La Saline : un bus itinérant pour les tout-petits - 1er mai, mobilisation, Salon de la maison, bac et animaux de compagnie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil presque partout

Pandémie : la phase de crise est passée mais pas le Covid

La pandémie de Covid-19 est désormais suffisamment sous contrôle pour lever le niveau maximal d'alerte, a décidé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce vendredi 5 mais 2023, après plus de trois ans et des millions de morts, mais pour autant il ne s'agit pas de baisser la garde. Cette décision de l'OMS arrive alors que l'Agence régionale de santé (ARS) annonce une légère reprise de l'épidémie de Covid à La Réunion.

Elisabeth Borne invite des syndicats (pas l'intersyndicale) pour "des entretiens bilatéraux"

Élisabeth Borne a convié les cinq syndicats représentatifs - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC mais pas l'intersyndicale -, pour des "entretiens bilatéraux" les 16 et 17 mai, a indiqué Matignon vendredi à l’AFP, confirmant une information de BFMTV.

Les Taaf ont désormais une feuille de route contre les violences sexistes et sexuelles

La préfète des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), Florence Jeanblanc-Risler, a présenté ce vendredi 5 mai 2023 la nouvelle feuille de route de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles au sein de ces territoires. Un dispositif mis en place alors que plusieurs plaintes ont été déposées ces dernières années à l’encontre de résidents. Ces 12 derniers mois, trois personnes ont été sanctionnées.

Au Port : top départ du tour de l’île en voiliers habitables

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, le Club Nautique Portois organise son tour de l'Île de La Réunion en voilier en régate. Il s'agit de la plus longue course de l'année au départ du Port. Les gagnants verront leurs noms inscrits sur le trophée général aux côtés de celles et ceux qui l'ont déjà remporté.

La Saline : un bus itinérant pour les tout-petits

Le baby bus itinérant est arrivé à Saint-Paul depuis le 6 février. Ce projet impulsé par l'association Babyland et soutenu par la Caisse des allocations familiales (CAF) permet de proposer un accueil aux enfants âgés de 5 mois à 5 ans vivant dans des les hauts. Des ateliers de parentalité sont également proposés. En ce vendredi 5 mai, le dispositif a été inauguré à la Case Citerne Trousaille de La Saline.



1er mai, mobilisation, Salon de la maison, bac et animaux de compagnie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er mai au vendredi 28 avril 2023 :

• Lundi 1er mai – 1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites

• Mardi 2 mai – Pas de mobilisation "historique" mais de violents affrontements à Paris et toujours le "non" à la politique du gouvernement

• Mercredi 3 mai – Salon de la maison : ces objets insolites auxquels il fallait penser (ou pas)

• Jeudi 4 mai – Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances

• Vendredi 5 mai – Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil presque partout

Matante Rosina se lève avec le soleil ce samedi 6 mai 2023. Pour elle, le matin est ensoleillé dans la plupart du département, sauf sur la côte sud-est où il y a des nuages et des averses. Les hauts deviennent nuageux au fil de la journée et les averses se produisent surtout dans l'ouest. Le vent souffle plus fort du côté de Saint-Pierre. Les températures ne changent pas beaucoup pendant la journée mais sont un peu plus chaudes la nuit.