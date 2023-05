1er mai, mobilisation, Salon de la maison, bac et animaux de compagnie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er mai au vendredi 28 avril 2023 : • Lundi 1er mai – 1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites • Mardi 2 mai – Pas de mobilisation "historique" mais de violents affrontements à Paris et toujours le "non" à la politique du gouvernement • Mercredi 3 mai – Salon de la maison : ces objets insolites auxquels il fallait penser (ou pas) • Jeudi 4 mai – Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances • Vendredi 5 mai – Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi (Photo salon de la maison 2023 , photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 1er mai – 1er mai : une mobilisation "historique" contre la réforme des retraites

Ce lundi 1er mai 2023, c'est jour de fête du travail. Mais cette année, le défilé traditionnel prend une tout autre tournure. Face au passage en force de la réforme des retraites voulue par le gouvernement, l'intersyndicale appelle à une journée de "mobilisation massive". Elle appelle également le chef de l'État, toujours sourd face à la grogne d'une majorité des Français, à "prendre en compte le rejet majoritaire de la réforme"

• Mardi 2 mai – Pas de mobilisation "historique" mais de violents affrontements à Paris et toujours le "non" à la politique du gouvernement

Ce lundi 1er mai 2023, jour de fête du travail, la mobilisation s'est basée sans surprise sur le "non à la retraite à 64 ans" et plus généralement sur le "non à la politique du gouvernement". C'est la 13ème fois que ces revendications sont affirmées dans l'Hexagone et à La Réunion. C'est à l'appel de l'intersyndicale que rejet des décisions du président de la République se manifeste. Une union et une détermination qui, malgré la fatigue des manifestants et une mobilisation plus faible, ne semblent pas fléchir. Une union historique dans l'histoire de l'intersyndicale, qui n'avait pas été rassemblée un 1er mai depuis près de 15 ans. Une mobilisation qui, comme l'avaient prévenu les organisations syndicales, a gravement dégénéré.

• Mercredi 3 mai – Salon de la maison : ces objets insolites auxquels il fallait penser (ou pas)

Depuis le samedi 29 avril 2023, la 34ème édition du Salon de la maison a ouvert ses portes au public. 350 exposants, 20.000 m2 de surface, plus de 1.000 stands… Des stands pour tous, du canapé, à la cuisine, en passant par la salle de bain. Mais le Salon de la maison ne serait rien sans ses traditionnels stands d'objets plus insolites les uns que les autres, faits pour révolutionner votre quotidien. Le produit qui a remporté les suffrages de la rédaction après plusieurs tours de scrutin et sans recours au 49.3 est : la baguette zip !

• Jeudi 4 mai – Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances

Épreuves de spécialités passées et résultats connus, contrôle continu… Les lycéens de terminale générale ont déjà obtenu 80% de leur note finale au baccalauréat. Il ne reste donc que l'épreuve de philosophie et le grand oral. Pourtant, et alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée, les salles de classe commencent à se vider de leurs élèves.

• Vendredi 5 mai – Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi

Alors que les abandons d'animaux ont bondi de 15% au premier trimestre 2023 en Métropole, à La Réunion, les associations s'inquiètent aussi. Le prix des croquettes, mais aussi de la litière ou même des médicaments pour animaux ont augmenté, et certains craignent désormais que les abandons n'explosent aussi dans l'île. En avril, la SPA a par exemple accueilli trois chiens de race abandonnés en raison des coûts trop élevés d'entretien.