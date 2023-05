Grand marché, manif d'extrême droite, banane rouge, insécurité routière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 9 mai 2023 : - Travaux au Grand Marché de Saint-Denis : nouveau look pour une nouvelle vie - Manifestation d'ultradroite autorisée à Paris, casserolades anti réforme des retraites (souvent) interdites partout en France - Ti'Ban, l'entreprise péi qui veut relancer la banane rouge - Bilan routier : 1 décès et 499 infractions sur les routes ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages le matin, pluie l'après-midi

Travaux au Grand Marché de Saint-Denis : nouveau look pour une nouvelle vie

Les travaux de restauration et de réhabilitation du Grand Marché de Saint-Denis vont commencer en 2025. Situé dans le haut de la rue Maréchal Leclerc, ce bâtiment est classé monument historique mais le poids des ans ayant fait son œuvre, il est devenu dangereux en termes de sécurité. Présents sur place parfois depuis 30 ans pour certains d'entre-eux, les stands des forains de ce marché artisanal et les spectacles du théâtre Grand Marché vont être délocalisés. Un lieu à visée culturelle sera ensuit aménagé sur le site

Manifestation d'ultradroite autorisée à Paris, casserolades anti réforme des retraites (souvent) interdites partout en France

La manifestation samedi à Paris de plusieurs centaines de militants d'ultradroite, qui n'avait pas été interdite, a suscité lundi de vives critiques à gauche, amenant la préfecture de police à se justifier dans un communiqué. Cette manifestation de l'extrême droite a été autorisée alors que les rassemblements contre la réforme des retraites sont régulièrement interdits au motif que les manifestant tapent sur... des casseroles

Ti'Ban, l'entreprise péi qui veut relancer la banane rouge

Fruit lontan qui a disparu des étals depuis des années, la banane rouge va faire son retour à La Réunion. C'est en tout cas l'objectif de l'entreprise Ti'Ban, dirigée par Frédéric Law-Lin.

Bilan routier : 1 décès et 499 infractions sur les routes ce week-end

Ce week-end du du 5 au 8 mai 2023, un décès et 499 infractions ont eu lieu sur les routes réunionnaises. Un accident mortel est en effet survenu ce samedi à Bras-Panon, les causes ne sont pas encore déterminées. Les effectifs de police ont réalisé sur le département 51 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 306 infractions. Du côté de la gendarmerie, 193 infractions ont été relevées, 21 permis ont été retirés



La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages le matin, pluie l'après-midi

D'après Matante Rosina, le temps est plutôt nuageux ce mardi 9 mai 2023 au matin, avec des averses prévues dans l'après-midi. Matante Rosina a moins chaud aujourd'hui, les températures sont plus douces et le vent est modéré. Elle vous conseille de prendre votre parapluie si vous devez sortir aujourd'hui.