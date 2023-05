Élisabeth Borne, immobilier, santé, Dominique Barret et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 11 mai 2023 : - Élisabeth Borne et ses quatre ministres "à la rencontre" des Réunionnais - Accéder à la propriété : un rêve (de plus en plus) irréalisable pour les Réunionnais - Parlement : adoption d'une loi portée limitée pour l'accès direct des patients aux infirmiers et kinés - Dominique Barret de retour sur scène - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Élisabeth Borne et ses quatre ministres "à la rencontre" des Réunionnais

Ce jeudi 11 mai 2023, marque le jour de l'arrivée d'Élisabeth Borne sur notre territoire. Mais la cheffe du gouvernement ne vient pas seule. La Première ministre est accompagnée de quatre membres de son gouvernement : Jean-François Carenco bien sûr, ministre des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, Marc Fresneau, ministre de l'agriculture et Olivier Klein, ministre du logement. Cinq ministres à la rencontre des Réunionnais durant trois jours. Des ministres qui devront également se confronter aux problématiques de notre territoire.

Accéder à la propriété : un rêve (de plus en plus) irréalisable pour les Réunionnais

Inflation, hausse du prix de l'immobilier, des biens rares à l'achat (et même à la location), taux d'emprunt… voici de nombreux tracas auxquels sont confrontés les Réunionnais en ces temps de crise. Et pour ceux qui caressent le doux rêve d'accéder à la propriété, le projet voulu paraît parfois bien loin de leurs espérances.



Parlement : adoption d'une loi portée limitée pour l'accès direct des patients aux infirmiers et kinés

Le Parlement a définitivement adopté mercredi une proposition de loi pour accéder directement à certaines infirmières, à des kinés ou des orthophonistes, un premier pas à la portée limitée après une série de protestations des médecins.



Dominique Barret de retour sur scène

Samedi soir, c’est le grand retour de Dominique Barret sur la scène de Champ Fleuri après une pause de près de dix ans. « Pou ou mam’zel » « Margozamer » ou encore « Si ou di oui », l’artiste sudiste fera entendre ses plus grands tubes, accompagné des Soulpaks, pour le plus grand bonheur de ses fans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Matante Rosina est heureuse de vous annoncer qu'elle a trouvé une nouvelle boule de cristal et espère que celle-ci fonctionnera mieux. Pour ce jeudi 11 mai 2023, elle voit un beau soleil un peu partout sauf du côté du volcan. Tout d'un coup, quelques rafales de vent surgissent dans sa boule de cristal, elles peuvent atteindre les 70 km/h.