Élisabeth Borne, visite ministérielle, Bruno Le Maire, Allô Zimpôt et météo

Elisabeth Borne à la rencontre des Réunionnais, mais pas n'importe lesquels

La Première ministre est arrivée pour la première fois à La Réunion ce jeudi 11 mai 2023. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'heure, ce voyage était loin d'être nécessaire. Car pour quelqu'un qui a indiqué être venu "à la rencontre des Réunionnais", Elisabeth Borne n'a pas rencontré grand monde, à part des élu.es et quelques habitants triés sur le volet. Aller à la rencontre des Réunionnais, pourquoi pas, mais seulement ceux qui sont d'accord avec elle – ou qui doivent prétendre l'être.

Logement et agriculture au programme de la deuxième journée d'Élisabeth Borne à La Réunion

Ce vendredi 12 mai 2023, deuxième jour de visite pour la Première ministre Élisabeth Borne et quatre membres de son gouvernement. Arrivée hier, jeudi 11 mai, la cheffe du gouvernement a atterrit sous bonne escorte. Enchaînant l'hommage au monument au mort, une inauguration à Salazie, un déjeuner républicain avant de s'entretenir avec Cyrille Melchior et Huguette Bello. Ce vendredi, tout autre programme, dans le sud cette fois-ci. La Première ministre axe sa journée sur les thématiques du logement et de l'agriculture.



Inflation alimentaire : gouvernement et distributeurs font monter la pression sur les industriels

Avec le soutien de la grande distribution reçue à Bercy, le gouvernement a redemandé jeudi aux industriels de l'agro-alimentaire de participer à l'effort collectif pour limiter la hausse des prix, en appelant "à leur sens de la responsabilité", ces derniers estimant qu'ils ne sont pas "des profiteurs". En visite à La Réunion d'ailleurs, Élisabeth Borne a rappelé que fasse au coût de la vie, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, "attendait des industriels qu'ils puissent répercuter ces baisses pour les consommateurs".

"Allô Zimpôt" : une journée de conseils pour remplir sa déclaration de revenus

L'opération Allô Zimpôt est de retour pour sa 10e édition, vendredi 26 mai 2023 dans plusieurs communes de l'île : Saint-Denis, La Possession, Saint-Pierre, Le Tampon et Saint-Benoît. Il s'agit d'une action citoyenne de conseil et d'assistance, à l'initiative de l'ordre des experts comptables pour aider les particuliers à comprendre et bien remplir leur déclaration de revenus.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille, brille, brille

Pour ce vendredi 12 mai 2023, Matante Rosina est très contente de sa nouvelle boule de cristal. En la briquant ce matin, elle découvre le soleil qui brille partout sur l'île et toute la journée. Les températures sont agréables aujourd'hui. Matante Rosina vous souhaite un bon vendredi !