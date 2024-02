Plaintes en visio, route du littoral, Mayotte, Open des Brisants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 27 février 2023 : - Plaintes en visio : un dispositif "intéressant" dont le déploiement doit encore être organisé - La Route du littoral est basculée sur les voies côté mer - Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, en visite éclair à Mayotte ce mardi - Saint-Paul : compte à rebours lancé pour la 13ème édition de l'Open des Brisants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie dans l'est

Plaintes en visio : un dispositif "intéressant" dont le déploiement doit encore être organisé

A partir ce lundi 26 février 2024, le dépôt de plaintes en visioconférence va être progressivement déployé sur tout le territoire national. Si les syndicats de police saluent un dispositif "intéressant" et qui pourrait aider à désengorger les commissariats, ils s'interrogent sur comment ce dernier va être déployé à La Réunion. Les effectifs sont en effet déjà insuffisants à leurs yeux pour gérer les autres charges de travail. D'autant plus qu'aucun poste n'a été ouvert pour La Réunion en 2024 dans le cadre du "mouvement Outre-mer".

La Route du littoral est basculée sur les voies côté mer

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession avec 2 voies vers le Nord et 1 voie vers l’Ouest ce mardi 27 février 2024

Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, en visite éclair à Mayotte ce mardi

Ce mardi 27 février 2024, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, effectuera sa deuxième visite officielle à Mayotte depuis sa nomination. Lors de sa première visite sur l'île, accompagnée de Gérald Darmanin, le dimanche 11 février, celui-ci avait annoncé la fin à venir du droit du sol à Mayotte. Cette visite éclair d'à peine une journée sera l'occasion d'échanger avec le nouveau préfet du département, François-Xavier Bieuville, qui a pris ses fonctions ce samedi.

Saint-Paul : compte à rebours lancé pour la 13ème édition de l'Open des Brisants

Du 8 au 12 mai 2024, se tiendra la 13ème édition de l'Open des Brisants, une compétition internationale de beach tennis. Cette année, l'évènement sera retransmise en streaming live. Les inscriptions sont toujours ouvertes

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie dans l'est

Matante Rosina n'a pas eu besoin d'arroser hier soir et encore moins ce mardi 27 février 2024. En effet, dans l'est, la pluie est toujours présente ce matin. Ailleurs en revanche, elle note un beau ciel bleu essentiellement le matin. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs et vont certainement déborder sur les côtes de l'île en fin de journée en laissant échapper quelques averses.