Bheki, sport, insolite, déchets radioactifs et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 novembre 2024 : - Bheki devient cyclone tropical intense et devrait se rapprocher un peu plus de La Réunion - Football, escalade, kayak, VTT… un dimanche (très) sportif - L'actu insolite - Vendée Globe sur terre, un collier à 4 millions d'euros et une bague perdue - Le Kirghizstan en lutte contre ses déchets radioactifs soviétiques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche sec et ensoleillé avec quelques nuages timides

Bheki devient cyclone tropical intense et devrait se rapprocher un peu plus de La Réunion

En cours de nuit, ce dimanche 17 novembre Bheki s'est intensifié et a passé le seuil de cyclone tropical intense. Il poursuit sa trajectoire vers le sud-ouest. Selon Météo France, "il devrait maintenir cette trajectoire jusqu'à lundi avant de ralentir pour entamer un virage en direction d'ouest-sud-ouest lundi en fin de journée". "Dans l'optique de cette trajectoire qui présente beaucoup d'incertitude à ces échéances, Bheki devrait se rapprocher un peu plus des Mascareignes que précédemment prévu", précisent les météorologues.

- Football, escalade, kayak, VTT… un dimanche (très) sportif

C'est un dimanche chargé sportivement parlant qui s'annonce ce 17 novembre 2024. Entre le football et sa finale de coupe de France, l'escalade et l'Enduro VTT au Colorado à Saint-Denis ou encore une manche de coupe du monde pour le kayak en mer… il y en aura pour tout le monde.

L'actu insolite - Vendée Globe sur terre, un collier à 4 millions d'euros et une bague perdue

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre 2024, le voici. Participer au Vendée Globe de son jardin, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas ce qu'a choisi Bernard Poitau. Un collier d'une valeur inestimable et ayant traversé le temps adjugé 4,5 millions d'euros à Genève. Alex Davis, pêcheur sous-marin, plongeait dans les eaux de la Barbade quand il tombe soudainement sur un anneau en or.

Le Kirghizstan en lutte contre ses déchets radioactifs soviétiques

Equipé d'un masque et d'une combinaison, Ermek Mourataliev conduit à travers les routes sinueuses des montagnes du Kirghizstan son camion scellé à la cargaison particulière: des déchets nucléaires radioactifs de l'époque soviétique menaçant toute l'Asie centrale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche sec et ensoleillé avec quelques nuages timides

Matante Rosina a cette fois-ci regarder au fond de sa tasse de café et voilà ce qu'elle voit. Une journée globalement ensoleillée avec un air sec et des nuages qui sont timides. Les hauteurs verront quelques petits nuages se former en matinée mais ils ne sont pas nombreux.Dans l'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques gouttes dans le nord-ouest mais rien de bien méchant. Côté température, ça reste bien chaud.